Ortakent’te Deniz Dibi Temizliği

Bodrum’da koyların atıklardan arındırılması amacıyla on yıldır düzenlenen Deniz Dibi Temizliği'nin dördüncü etabı Ortakent Sahilinde gerçekleşti. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen “Deniz Dibi Temizliği” etkinliğine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan ve ilgili birim müdürleri katıldı. Çalışmalar sonucu denizden yaklaşık 200 kilogram atık çıkarıldı. Etkinlik sonunda denizden çıkarılan atıklar Ortakent Sahilinde sergilendi. Atıklar, geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesindeki 1. Sınıf Atık Merkezi'ne götürüldü. Deniz Dibi Temizliği, 5 Haziran Çarşamba günü Akyarlar Mahallesi'nde devam edecek.

Vira Haber