Çorum'da Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı

İl genelinde günlerdir aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Alaca ilçesinde sağanak yağış nedeniyle tarım arazileri sular altında kalırken, kent merkezinde de su baskınları yaşandı. Yaşanan sel nedeniyle ekili alanlar büyük zarar gördü.

Şiddetli yağış Sungurlu ilçesinde de tarım arazilerine zarar verdi. İlçeye bağlı Mehmetbeyli köyünde akşam saatlerinde yağan dolunun ardından yer yer beyaz örtü oluştu. Tarım arazileri suyla kaplanan köyde yollarda da hasar meydana geldi. Selin yolu ulaşıma kapattığı köy sakinleri, köyden geçen dere yatağı olmadığı için yolların ikiye bölündüğünü dile getirerek, İl Özel İdaresinden köylerine dere yatağı yapılmasını istediler.

Vira Haber