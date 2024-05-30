Büyükşehir Zabıta Ekipleri 176.5 Kg Midyeye El Koydu

İzmir-Kaş seferini yapan otobüste kontrol yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri sağlıksız şartlarda taşındığını tespit edilen 176.5 kg midye ele geçirdi. 8 koli içerisinde taşınan midyeleri otobüsten indiren ekipler tutanak tutarak midyelere el koydu.

Zabıta ekipleri daha önce de Menteşe Şehirlerarası otogarda uygunsuz şartlarda taşınan 56 kg kokoreç, 19 çuval içerisinde 696 kg et, Bodrum Otogarda 290 kg deniz ürününü el koyarak bu ürünlerin vatandaşın sağlığına zarar vermesinin önüne geçmişti. Büyükşehir Zabıta ekipleri vatandaşların sağlığı için bu tür kontrollerin devam edeceğini söyledi.

Vira Haber