Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yılı Hazırlığı

Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında düzenlenecek törenler için hazırlıklar yoğun şekilde sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, yabancı heyetler ve vatandaşların katılımıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi’nde törenin yapılacağı alanda hazırlıklar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davetlilerin bulunacağı platformun kurulum çalışmalarına başlanırken, sembolik mezarlıkların temizliği ve bakımı yapıldı.



Ayrıca sembolik şehit mezarlarına şakayık çiçekleri de dikildi. Tören alanı Türk bayrakları ile donatılırken, törenler sırasında denizde gerçekleştirilecek olan geçit töreni gösterisi için de seyir terası oluşturuldu. Alanda yapılacak konuşmaların kürsü yerinin hazırlanması, ses ve görüntü kontrollerinin bitirilmesiyle birlikte Şehitler Abidesi, Pazar günü düzenlenecek olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü törenleri için hazır olacak.



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümüne az bir zaman kala Şehitler Abidesindeki tören alanında hazırlıkların devam ettiğini belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü Yıldönümünü milletçe büyük bir onur ve gururla kutlayacaklarını ifade etti.



Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “İnşallah devlet büyüklerimiz tören alanına teşrif edecek. Halkımızla, devlet büyüklerimizle beraber şehitlerimizin huzurunda onları büyük bir saygıyla ve rahmetle anacağız. 103 yıldan beri bu topraklarda Çanakkale Ruhu hiç eksik olmadı. Bu bayrak dalgalandığı, bu topraklarda biz var olduğumuz sürece Çanakkale Ruhu bu topraklardan hiç eksik olmayacak. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, vatan, bayrak sevginin ve kutsal değerlerimiz söz konusu olduğu zaman fedai can edildiği yerin adı Çanakkale’dir. Çanakkale ismi, bütün bir milletin en zor zamanlarında ayağa kalkarak dünyaya meydan okuduğu, haksızlığa boyun eğmediği ve bütün emperyalist güçlere karşı hep beraber topyekün bir mücadele ile ayağa kalktığı yerdir. Çanakkale, bu milletin ortak değeridir. Çanakkale, Kurtuluş Savaşımıza giden yolun başlangıcıdır. Çanakkale, Cumhuriyetimizin önsözünün yazıldığı yerdir. Çanakkale, bu milletin uyandığı, dirildiği ve küllerinden adeta yeniden doğduğu bir yerdir. Çanakkale, Türkiye’dir. Türkiye, Çanakkale’dir. Bu anlayışla buradaki kutlamaları, törenleri Tarihi Alan Başkanlığı olarak tertip ediyoruz. Manevi duygusu yüksek olan bu alanda şehitlerimizi, gazilerimizi bize bu toprakları yurt yapan kahramanları büyük bir saygı ve rahmetle anacağız. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun” şeklinde konuştu.

















Vira Haber