Gemi Yakıtları ve Yakıt İkmal Semineri Düzenlenecek

2018 yılı Eğitim takvimi kapsamında yer alan “Gemi Yakıtları, Sülfür Düzenlemeleri ve Yakıt İkmali Hakkında Güncel Bilgiler” başlıklı Seminer, Sayın Deniz Eraydın (CYE Petrol) ile Sayın Serdar F. Atukeren (ClassNK) tarafından, DTO Meclis Salonunda (İMEAK Deniz Ticaret Odası, Meclisi Mebusan Cad. No:22 Fındıklı – İstanbul) 21 Mart 2018 tarihinde 14:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek

Ücretsiz ve katılımcı sınırlaması bulunmayan seminerde, katılımcı belgelerinde sorun yaşanmaması için https://goo.gl/forms/mIR5vUZ23PUYlHry1 linkindeki formun, en geç 19 Mart 2018 günü mesai bitimine kadar doldurulması gerekmektedir.