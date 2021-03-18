Çanakkale Destanının Simgelerinden 'Nusret Mayın Gemisi' Tarihe Işık Tutuyor
Çanakkale Savaşları sırasında boğaza döşediği mayınlarla savaşın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi, restore edildikten sonra 2003 yılından bu yana sergilendiği Mersin'in Tarsus ilçesinde ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.
Çanakkale Savaşları sırasında boğaza döşediği mayınlarla savaşın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi, restore edildikten sonra 2003 yılından bu yana sergilendiği Mersin'in Tarsus ilçesinde ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.
"Çanakkale geçilmez" sözüyle özdeşleşen ve akıllarda yer edinen Nusret Mayın Gemisi, uzun yıllar donanmaya hizmet ettikten sonra 1962 yılında "Kaptan Nusret" ismiyle kuru yük taşımaya başladı.
Daha sonra Akdeniz'in derin sularında kalan Nusret, 1999 yılında bir grup gönüllünün girişimiyle karaya çıkarıldı, Tarsus Belediyesince alınıp restore edildi.
Yaklaşık 4 yıl süren çalışmanın ardından aslına sadık kalınarak yenilenen Nusret, 2003 yılında Tarsus'taki Nusret Mayın Gemisi Müzesi ve Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'na yerleştirilerek sergilenmeye başlandı.
Nusret, içindeki müzesi, bal mumu heykelleri ve 3 boyutlu gezi alanıyla ziyaretçilerini tarihin derinliklerine yolculuğa çıkarıyor.
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.