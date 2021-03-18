Teos Marina’da Tarihi Buluşma

Teos Marina tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 1965 - 1968 yılları arasında Kısmet adlı yelkenli ile dünya turu yapan ilk Türk denizci Oda & Sadun Boro’nun dümen suyunda yelken açıp dünya seyahati yapmış Türk denizciler, 25 Nisan Pazar günü saat 14.00’te Teos Marina’da bir araya geliyor. Pandemi sebebiyle fiziki dinleyici/ziyaretçi kabul edilmeyecek etkinlik Teos Marina’nın Youtube, Facebook ve Instagram sayfalarından canlı yayınlanacak. Teos Marina çatısı altında buluşacak olan etkinliğin konuşmacıları 14 teknenin ünlü seyyahları, dünya turu maceralarını anlatacak ve izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Teos Marina’ya gelemeyen diğer dünya seyahati yapmış Türk Denizcilerinin de gönderecekleri videolara yer verilecek. Oda ve Sadun Boro’nun anısına ithaf edilen tarihi buluşmanın moderatörü gazeteci ve yazar Turgay Noyan’ın yönetiminde, Dünya Seyahati yapmış Türk denizciler ilk defa bu kadar çok sayıda tek bir çatı altında bir araya gelecek.

Etkinliğin katılımcıları; Dünya seyahatlerini tamamlama sırasına göre Annette & Tanıl Tuncel, Christina & Haluk Karamanoğlu, Erkan Gürsoy, Zuhal & Osman Atasoy, Ekrem İnözü, Hattaya & Alim Sür, Türkan Yöney & Kerem Tayla, Özkan Gülkaynak, Mayisa & Cumhur Gökova, Haldun Karagöz, Nadire Berker & Selim Yalçın, Ebru & Nurettin İşletici, Elif & Mustafa Yurtbulmuş, Selim Ekmekçioğlu olacak. Fiziki olarak katılamayan diğer teknesiyle dünya Seyahati yapmış Türk denizcilerin paylaşacakları videolar gösterilecek.

Canlı yayında katılımcılara yöneltilecek sorular şimdiden toplanıyor. Canlı yayın esnasında soru kabul edilmeyecek. Sorularınızı, kime sorulmasını istediğinizi belirterek canlı yayından 1 gün önceye kadar Teos Marina’nın info@teosmarina.com e-posta adresine iletilebilirsiniz. 25 Nisan Pazar günü Teos Marina Youtube, Facebook ve Instagram platformlarındaki canlı yayını ve duyuruları için kaçırmamak için şimdiden takibe alın.

Vira Haber