Yunan Adaları’na İlk Sefer 30 Mayıs’ta

Yunan Adaları ve Doğu Akdeniz yolculuğu ile öne çıkan cruise markası Celestyal Cruises, sezon açılış tarihini güncelledi. Küresel sağlık politikaları ve ülkelerarası geçiş protokollerini yakından izleyerek sağlık otoriteleri ile temasını sürdüren Celestyal Cruises, daha önce Nisan sonu olarak planlanan ilk seferin 30 Mayıs’ta yapılacağını duyurdu. Merkez ofisten yapılan açıklamada; güncellenen cruise sezon açılış tarihinin Yunanistan Turizm Bakanlığı’nın Yunanistan’ı 2021 turizm ve deniz sezonuna açma yol hatitasına uygun olduğu da belirtildi. Yeni sezonun ilk programı 7 gecelik Her Şey Dahil Idyllic Ege Turları olacak. Celestyal Crystal gemisi her Pazar günü Kuşadası’ndan yolcularını alarak hareket edecek. Santorini ve Mikonos’ta uzun konaklamalı turun rotasında Rodos, Atina (Lavrion, Poseidon Tapınağı için), Milos ve Girit de olacak. Artan taleple birlikte daha fazla ülke yeniden açıldığında, filonun diğer gemileri de 2021 sezonu için konuşlandırılacak. Bu zamana kadar Celestyal Crystal, Atina'daki iki biniş limanı olan Pire ve Lavrion'u kullanacak.

Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz ‘’30 Mayıs’ta sezonun ilk cruise turunu Kuşadası’ndan hareketle gerçekleştireceğiz. Evde kapalı kalmanın getirdiği seyahat isteği bizi cesaretlendirmiştir. Yurtdışına uçak ile gitmenin zorluğu, kuşkuları ve maliyeti; diğer yandan gelişen otoyollarımız ile Kuşadası’na ulaşım imkanının rahatlaması, ayrıca uçak ve transferlere gerek kalmadan yakın denizde cruise deneyimi sunması da ürünümüzü avantajlı hale getiriyor. Eylül ayı ile birlikte tur programlarımız daha da zenginleşecek. 3, 4 gece alternatifli Kuşadası turları ile daha sonra 7 gecelik İstanbul çıkışlı turlarımıza başlayacağız; bu turların da satışı planlandığı gibi devam etmektedir’’ dedi.

‘’Aşının artan küresel dağılımı ve etkinliği, dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarımızdan ve misafirlerimizden aldığımız olumlu yanıt bizi son derece cesaretlendiriyor" diyen Celestyal Cruises CEO’su Chris Theophilides ise şu açıklamayı yaptı: ‘’Önceliğimiz konuklarımız, mürettebatımız ve toplumumuz için güvenli ve sorumlu bir operasyon sağlamaktır. Bu doğrultuda Yunanistan'ın sağlıklı bir şekilde yeniden açılmasını hem de seyir halindeki olumlu ilerlemesini izlemeye devam edeceğiz. Yeniden gemilerimizde buluşacağımız için çok heyecanlıyız. Celestyal Cruises'ta en yüksek önceliklerimiz uyumluluk, çevrenin korunması ve misafirlerimizin, mürettebatımızın ve ziyaret ettiğimiz toplulukların sağlığı, güvenliği ve refahıdır. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği (CLIA) üyesi olarak, seyir operasyonlarının aşamalı olarak yeniden başlatılması için izlenen gelişmiş sağlık protokollerini benimsedik. Önde gelen bilim adamları, tıp uzmanları, Avrupa ve Yunan sağlık otoriteleri ile uyumlu olan bu protokoller önleme, tedavi ve azaltma önlemlerinin mevcudiyetine göre sürekli olarak güncellenmektedir.’’

Vira Haber