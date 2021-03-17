Bosphorus Ship Brokers Dinner 2022'ye Ertelendi!

Gemi Brokerleri Derneği'nden, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Semih Dinçel'in imzasıyla paylaşılan yazıda, daha önce 18 Haziran 2021'e ertelenen 5. Uluslararası Bosphorus Ship Brokers Dinner etkinliğinin 24 Haziran 2022'ye ertelendiği açıklandı.

Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Semih Dinçel'in imzasıyla paylaşılan yazıda şu ifadeler yer aldı;

''Değerli Denizcilik Kamuoyuna;

Bilindiği gibi Gemi Brokerleri Derneği olarak dostlarınızla buluşmanız amacıyla iki yılda bir düzenlediğimiz Covid-19 salgını nedeniyle Bosphorus Ship Brokers Dinner’ı 18 Haziran 2021 Cuma akşamına ertelemiştik.

Pandemi ile geçen bir yılın sonunda yaşamakta olduğumuz süreç, 18 Haziran’daki etkinliğimizin amacına uygun gerçekleşmeyeceğini gösteriyor.

Bu nedenle 5. Uluslararası Bosphorus Ship Brokers Dinner’ı 24 Haziran 2022 Cuma Akşamına erteleme kararı aldık.

Bu kararı alma aşamasında Yemeğimizle ilgili tüm tarafların görüş ve onayları alınmıştır.

Verdiğimiz erteleme kararının yurt dışından davet edeceğiniz misafirleriniz seyahat planlamaları ve konforuna faydası olacağı inancıyla sağlıklı günler dileriz.''

Vira Haber