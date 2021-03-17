Yemeksepeti’nde Üst Düzey Atama

Yemeksepeti’nde, Chief Logistics Officer pozisyonuna Semih Altuğ getirildi. Altuğ, mart ayı itibarıyla Yemeksepeti’nde yeni görevine başladı. Altuğ, lojistik ekibinin büyüme sürecinin yönetilmesi, operasyonel verimlilik çalışmalarının sağlanması, lojistik birimlere destek veren lojistik çağrı merkezi ekibinin yönetilmesi gibi çeşitli görevlerden sorumlu olacak.

Semih Altuğ; DHL Express, Mail Boxes Etc., Ekinciler Holding, Aras Kargo, Arıkanlı Holding, Çelebi Havacılık Holding, Ekol Lojistik ve Ekol Ekspres Kargo gibi şirketlerde çeşitli yurtiçi ve yurtdışı üst düzey pozisyonlarda çalıştı.

Yemeksepeti’nde, Chief Logistics Officer pozisyonuna Semih Altuğ getirildi. Altuğ, mart ayı itibarıyla Yemeksepeti’nde yeni görevine başladı. Altuğ, lojistik ekibinin büyüme sürecinin yönetilmesi, operasyonel verimlilik çalışmalarının sağlanması, lojistik birimlere destek veren lojistik çağrı merkezi ekibinin yönetilmesi gibi çeşitli görevlerden sorumlu olacak.

Semih Altuğ; DHL Express, Mail Boxes Etc., Ekinciler Holding, Aras Kargo, Arıkanlı Holding, Çelebi Havacılık Holding, Ekol Lojistik ve Ekol Ekspres Kargo gibi şirketlerde çeşitli yurtiçi ve yurtdışı üst düzey pozisyonlarda çalıştı.

Vira Haber