Med Marine, Ereğli Tersanesi’nde 100 Römorkör İçin Sac Kesim Töreni Yapıldı

2004 yılında Med Marine tarafından inşasına başlanan ve 2006’dan beri Karadeniz Ereğli’de faaliyet gösteren Ereğli Tersanesi, 100 römorkörünü inşa etmek için ilk adımı attı.

15 Mart 2021 günü tersanede gerçekleşen sac kesme törenine, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Sn. İsmail Çorumluoğlu katılım gösterdi. Çorumluoğlu’nun yanı sıra; Ereğli Liman Başkanı Ali Görkem de Med Marine CEO’su Recai Hakan Şen, Tersane Müdürü Kemal Bektaş, Tersane Üretim Müdürü Ayhan Akyol ve Mali İşler Müdürü İpek Abdullahoğlu ile birlikte törende yerini aldı.

Kullandığı römorkörleri Ereğli Gemi Tersanesi’nde kendisi inşa eden Med Marine; römorkör, kimyasal / petrol tankerleri, palamar ve pilot botları dahil olmak üzere 200’e yakın projenin yapım ve teslimatlarını başarıyla tamamladı.

Sac kesme töreni gerçekleştirilen, 25 m’lik, 75 ton çekme gücündeki ASD tipi ER100 isimli römorkörün, önceki römorkörler gibi yüksek teknoloji ile donatılması planlanıyor.

Vira Haber