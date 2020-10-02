Çanakkale Köprüsü'nün Yapımında Deniz Canlıları Duyarlılığı

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşası, deniz canlılarının yaşamı gözetilerek sürüyor.

SU ALTI YAŞAM ALANLARINA SAYGI



Proje kapsamında, yaklaşık iki yıl önce Avrupa ve Asya kıtalarındaki ankraj bölgelerinde (çelik donatının betona bağlantı yeri) su altı yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışma başlatıldı.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinden uzmanlar, bu canlıların yaşadığı bölgeleri inceleyip rapor hazırladı. Raporda, her iki yakada köprü ayaklarının olacağı bölgelerde, kırmızı listede yer alan ve koruma altındaki pinalardan 1154 adet bulunduğu belirtildi.



Bunun üzerine pinaların zeminden alınıp başka bir noktaya taşınması kararlaştırıldı. 10 kişiden oluşan ekip 5 gün boyunca 40 saat dalış yaparak 2 ila 6 metre derinlikte yer alan pinaları alıp yeni yerine götürdü. Aradan geçen süreçte meydana gelen değişimi incelemek için yeniden dalış yapan uzmanlar, bu canlıların yeni yerlerinde uyumlu bir şekilde yaşamlarını sürdürdüğünü tespit etti.



PİNALARIN TAMAMINA YAKINI ASYA YAKASINDAN ÇIKTI



Fakültenin Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çift kabuklu bir midye türü olan pinaların denizde filtre görevi yaparak suyu süzen ve temizleyen canlılardan olduğunu söyledi.



Öncelikle yer tespiti ve keşif dalışı yaptıklarını dile getiren Ayaz, "Avrupa yakasındaki kuru havuz bölgesini inceleyip tamamladık. O bölgede 14 pina tespit ettik. Çünkü dip yapısı pinanın bulunması için çok uygun bölgeler değildi. Bunları yerinden alıp Gelibolu ilçesine doğru 5 kilometre uzaklıktaki sahaya, başka pinaların da olduğu bir yere onları yerleştirdik." dedi.



Vira Haber