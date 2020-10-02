İstanbul22 °C

  1. HABERLER

  2. BALIKÇILIK

  3. Termal Kamerayla Trol Balıkçılık Avı
Termal Kamerayla Trol Balıkçılık Avı

Termal Kamerayla Trol Balıkçılık Avı

Bursa'da termal kameralı drone ile kaçak trol balıkçılığı yapan kişilere yönelik denetim yapıldı.

A+A-

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri Gemlik İlçe Kaymakamı Hasan Göç'ün de yakından ilgilendiği uygulamada kaçak trol yapan balıkçı teknelerini denetlendi.

vira-haber-2-001.jpg

Gemlik, Kumla, Armutlu ve Fıstıklı açıklarında tekneleriyle kaçak trol yapan balıkçılar tek tek termal kameralı dronla izlendi. 1380 sayılı Kanun ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ doğrultusunda Marmara'da yasak olan su ürünleri avcılığı ile ilişkili trollerle ilgili yasakları çiğneyen, ihlal eden şahıslara işlem uygulandı.

vira-haber-001.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 261 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.