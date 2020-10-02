Termal Kamerayla Trol Balıkçılık Avı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri Gemlik İlçe Kaymakamı Hasan Göç'ün de yakından ilgilendiği uygulamada kaçak trol yapan balıkçı teknelerini denetlendi.

Gemlik, Kumla, Armutlu ve Fıstıklı açıklarında tekneleriyle kaçak trol yapan balıkçılar tek tek termal kameralı dronla izlendi. 1380 sayılı Kanun ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ doğrultusunda Marmara'da yasak olan su ürünleri avcılığı ile ilişkili trollerle ilgili yasakları çiğneyen, ihlal eden şahıslara işlem uygulandı.

Vira Haber