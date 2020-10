İBB Deniz Hizmetleri'ne Altın Ödül

İBB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'na bağlı Avrupa Birliği İlişkileri Müdürlüğü tarafından yürütülen süreçte, İBB içinden 6 proje 5 kişilik AB Proje ekibi tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, İBB'yi temsilen yarışmaya katıldı.

DRONELAR KİRLİLİĞİ TESPİT EDİYOR

İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’nün hazırladığı ““Dronelar (İHA) ve Kıyılara Kurulan Kamera Sistemleri ile Gemi Kaynaklı Deniz Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi Projesi kapsamında” İstanbul’un belirlenen kıyılarına 83 adet kamera sistemi kuruldu.

Bu sistem sayesinde kıyılarda ve deniz yüzeyinde oluşan kirlilik kameralar tarafından kısa sürede tespit ediliyor ve belediyenin mobil temizlik ekipleri bu noktalara yönlendiriliyor. Boğaz’da ve Marmara denizinde kirlilikle mücadelede önemli bir adım atan İBB, teknolojinin avantajlarını da bu mücadeleye katmaya çalışıyor.

WE GO NEDİR?

2010 yılında 50 kurucu üye tarafından kurulan We GO, şehirlerin akıllı sürdürülebilir şehirlere dönüştürülmesine kendini adamış şehir, diğer yerel yönetimler, akıllı teknoloji çözüm sağlayıcıları, ulusal ve bölgesel kurumların uluslararası bir derneğidir. We Go tarafından düzenlenen We Go Awards; kentsel sürdürülebilirlik hedefine ulaşmak için kentlerin bilişim ve iletişim teknolojileri, e-yönetim ve akıllı şehir çözümleri konularındaki başarılarının değerlendirildiği uluslararası bir yarışmadır.