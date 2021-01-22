Çanakkale'de 2 Milyon Yaşında Olduğu Değerlendirilen Deniz Yıldızı Fosili Ele Geçirildi
Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, deniz yıldızı fosili ele geçirildi.
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 2 şüphelinin 2 milyon yaşında olduğu tahmin edilen deniz yıldızı fosilini satmaya çalıştığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, M.V. ve B.Ç. gözaltına alındı.
Deniz yıldızı fosiline el konulurken, 2 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Vira Haber
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Etiketler : çanakkale, deniz yıldızı, fosil
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