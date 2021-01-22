Deniz Trafik Operatörleri’nden Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği’ne Ziyaret
Deniz Trafik Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu, Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Genel Sekreteri Kaptan Zafer Akbulut’u ziyaret etti.
A+A-
Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi’nden gerçekleşen ziyarette, sektördeki gelişmeler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Deniz Trafik Operatörleri Derneği, Kaptan Akbulut’a yeni yıl ajandalarından takdim etti.
LİMAN BAŞKANI ERDOĞAN'A DA ZİYARET
Deniz Trafik Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Kaptan Garip Erdoğan ve Kaptan Taylan Güler, İstanbul Liman Başkanı Muhammet Erdoğan’ı da makamında ziyaret etti. Kaptan Güler ve Kaptan Erdoğan, Liman Başkanı Muhammet Erdoğan’a dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Vira Haber
Bu haber toplam 1063 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.