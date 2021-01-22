İtalya'da 70 Ton Ağırlığında Ölü Balina Bulundu

Dev balina, otopsi yapılma üzere Napoli'ye getirildi.İtalya'da Sorrento limanı yakınlarında 23 metre uzunluğunda ve yaklaşık 70 ton ağırlığındaki bir balina geçtiğimiz günlerde ölü olarak bulundu. Balina, otopsi için zorlu bir operasyonla Napoli'ye nakledildi.

Napoli Sahil Güvenlik sualtı ekibinin yaptığı incelemelerde 20 metre derinlikte bulunan dev balina, ölüm nedeni araştırılmak üzere Napoli Punta Campanelle deniz parkına getirildi.

Uzmanlar, balinanın "balina kızamığı" olarak adlandırılan CeMV virüsünden etkilendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan, İtalya'da 2019 yılında Toskana bölgesi kıyılarında CeMV virüsü nedeniyle öldüğü tespit edilen 40 civarında yunus bulunmuştu.

Vira Haber