İstanbul merkezli Boden Denizcilik işletmesindeki Liberya bayraklı 2007 inşa Mozart isimli konteyner gemisinin, 23 Ocak sabah saatlerinde Gine Körfezi Sao Tome'nin 100 deniz mili açıklarında seyrettiği sırada korsanların saldırısına uğradığı bildirildi.

Korsanların gemiye bindiği ve geminin sürüklendiği açıklandı.

Saldırının hemen ardından tüm ilgili makamlara haber verildi. Mozart isimli konteyner gemisinde çoğu Türk olmak üzere 19 denizci olduğu bilgisine ulaşıldı.

Gemi, saldırıya uğradığı esnada Nijerya'dan Güney Afrika'ya seyir halindeydi.

4. Kaptan Furkan Yaren ile temas kuruldu. Gemiden 15 kişiyi darp ederek aldıklarını açıklayan 4. Kaptan Furkan Yaren geriye sadece Baş Mühendis Süha Tatlıgül ve yağcının kaldığını söyledi. Ayrıca yağcının vücuduna şarapnel isabet ettiğini söyledi. Kaptan Furkan Yaren korsanların Radar, ECDIS gibi seyir cihazlarının kablolarını söktüğünü ve kör bir şekilde seyir yaptıklarını belirtti.

Gemi, saldırıya uğradığı esnada Nijerya'dan Güney Afrika'ya seyir halindeydi.

Vira Haber