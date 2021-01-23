Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden MV Mozart Açıklaması

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Gine Körfezi'nde korsanlar tarafından saldırıya uğrayan MV Mozart konteyner gemisiyle ilgili bir bilgi notu paylaştı. Müdürlük tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"23.01.2021 Günü saat 10:36 TSİ’de Nijerya Lagos yaklaşık 180 mil açığında Liberya bayraklı MOZART isimli gemiye deniz haydutları saldırmıştır. Gemi personeli güvenli alana kendilerini kilitlemişler. Ancak, deniz haydutları 5-6 saat uğraş sonucunda güvenli alan kapısını kırarak Toplam 19 personel arasından 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmişler. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüş olup gemi üzerinde 3 kendi personeli ile birlikte GABON Port-Gentil limanına doğru hareket halindedir. Gemide halihazırda deniz haydutu bulunmamakta olup, söz konusu limana 24.01.2021 tarihi saat 09:00’da ulaşması beklenmektedir. Gemiyi işleten BODEN Denizcilik tarafından Liberya bayrak temsilcisi, O bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetleri ile ilgilenen Maritime Domain Awareness Trade - Gulf of Guinea (MDAT-GoG), gemi sahibi sigorta kuruluşu bilgilendirilmiş, medya ve basın sözcüsü ile iletişime geçilmiştir. Ayrıca İngiltere merkezli Kriz Yönetimi Merkezi aktif hale getirilmiş, sigortacısı bilgilendirilerek ve sigortacının devreye girmesi sağlanmıştır.

Olay merkezimiz tarafından takip edilmektedir."

Vira Haber