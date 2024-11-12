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Çanakkale'de 41 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 41 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 18'i çocuk olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı.

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Ayvacık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi TCSG-84 ve Sahil Güvenlik botu KB-111 tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 18'i çocuk olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Vira Haber 


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