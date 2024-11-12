Sahildeki Kum Zambaklarına İş Makineli Tahribat

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Keşefli Sahili'nde türüne az rastlanan ve koruma altına alınan kum zambakları, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce iş makinesi ile yok edilmesine sebep oldu. Koruma altında olmasına rağmen bu durum çevredeki vatandaşların da büyük tepkisine neden oldu.



"Tarumar etmişler"

Sabah sahilde yürüyüş yaptığı esnada kum zambaklarının yok edildiğini gören Güldane Şahin, "Beni üzen çok kötü bir şey oldu. Burada bir yığın var, bu yığın dereyi temizlemek amaçlı kurum yada kuruluşlarca yada kişilerce yapılmış olabilir. Bilmeden yapıldığı düşünüyorum. O kadar çok kum zambağını kökünden söküp kumların altında, yığınların altında bırakmışlar. Sökebildiklerini yığınların altında kalmış, sökemediklerini yaralamışlar, tarumar etmişler" ifadesini kullandı.



"Doğamız biterse biz zaten bitmiş oluruz"

Kum zambaklarının kayıt altına alınması gerektiğini de vurgulayan Şahin, "Lütfen kum zambaklarını resmi kayıt altına alalım, buralar sit alanları bu bölgeler aynı zamanda caretta caretta yuvalama büyüme alanları, kum zambakları çoğalma yaşam alanları lütfen koruyalım. Sayın yetkililer, lütfen doğamızı koruyalım, doğamız hayat sigortamız, doğamız biterse biz zaten bitmiş oluruz'' şeklinde konuştu.

Vira Haber