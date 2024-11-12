SANMAR P&O Maritime Logistics'e Bir Römorkör Daha Teslim Etti

29,4 metre boya, 13,3 metre genişliğe, 5,75 metre derinliğe sahip olan P&O GYANDE, 80 ton çeki gücüne ve 12 knot hıza ulaşabilmektedir. Sekiz kişilik mürettebat kapasitesi ve FiFi1 yangın söndürme kabiliyeti ile donatılmış olan Sanmar’ın Bigaçay Serisi römorkörleri, açık deniz eskort operasyonları için geliştirilmiştir.

SANMAR ve P&O arasındaki iş birliği, 2013 yılından beri devam etmektedir ve bu römorkörün teslimatı ile P&O’nun filosundaki Sanmar yapımı römorkör sayısı sekize ulaşmıştır.



Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürün, “Müşterilerimizin yeni siparişlerle bize olan güvenini sürdürmesi, doğru bir iş yaptığımızın en büyük göstergesi. Bu römorkörler, dünya genelindeki farklı limanların özel ihtiyaçlarına uyum sağlayabilecek esnekliğe sahip olduğumuzu kanıtlıyor," dedi.

P&O Maritime Logistics Liman Hizmetleri Operasyon Direktörü Nikhil Ahluwalia ise, “Sanmar ile yıllara dayanan işbirliğimizi sürdürerek filomuzu genişletmekten memnuniyet duyuyoruz. Limanlarda gücümüzü artıracak yeni römorkörümüz P&O ASIA'yı da yakında teslim almayı dört gözle bekliyoruz,” dedi.