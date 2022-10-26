Çanakkale'de 5 Ton Deniz Patlıcanı Ele Geçirildi
Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 ton deniz patlıcanı ele geçirildi.
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, kent genelinde sürdürülen kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ihbar üzerine bir soğuk hava deposuna operasyon düzenledi.
Operasyonda, kaçak olarak avlandıkları belirlenen 5 ton deniz patlıcanı ele geçirilirken, işletmeye 29 bin 750 lira ceza kesildi.
Yapılan kontrollerde canlı olmadıkları tespit edilen deniz patlıcanları daha sonra imha edildi.
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