İzmir Açıklarında 30 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Menderes ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Korveti tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu. Botta 28 düzensiz göçmen yakalandı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.