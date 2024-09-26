Çanakkale’de Balık Denetimi: Yasal Avlanma Boyları ve Hijyen Kontrolleri Yapıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, balıkçılıkla ilgili denetim gerçekleştirdi. Balıkhane’de yapılan kontrollerde, balıkların yasal avlanma boyları, avlanması yasak olan türler ve hijyen ile tazelik standartları değerlendirildi.

Denetimlerin amacı, su ürünleri sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak ve halk sağlığını korumak olarak belirlendi. Ekipler, özellikle yasal avlanma boylarına uygun olarak avlanan balıkların tespitine odaklandı. Bu uygulama, balık popülasyonlarının korunması ve deniz ekosisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Aynı zamanda, avlanması yasak olan türlerin tespitine yönelik çalışmalar da yürütüldü. Ekipler, bu türlerin avlanmasının yasak olmasının nedenlerini ve bu türlerin korunmasının önemini vurguladı. Çanakkale’nin zengin deniz ürünleri çeşitliliğinin korunması, hem ekosistem dengesinin sağlanması hem de bölge balıkçılarının ekonomik geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

Denetim sırasında, balıkların hijyen ve tazelik açısından da incelendiği belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, taze ve sağlıklı balık tüketiminin halk sağlığı açısından büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Kontroller sırasında, işleme tesislerinin hijyen standartlarına uyumunun yanı sıra, tüketiciye sunulan ürünlerin tazelik durumu da detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Bu denetimler, hem balıkçılar hem de tüketiciler için bir güvence sağlarken, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğin de desteklenmesine katkıda bulunuyor. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

Vira Haber