Kuşadası’nda 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Vira Haber
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Etiketler : Kuşadası, Göçmen, Düzensiz Göçmen
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