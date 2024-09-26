Adem Şimşek:“Aliağa Limanları Zirvedeki Yerini Güçlendiriyor”

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında; Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddeleri arasında, Oda faaliyetleri ile Aliağa limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

Eylül ayı faaliyet raporunun da paylaşıldığı toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in değerlendirmeleriyle devam etti.

Adem Şimşek: "Limanlarımız ve Sektörümüz İçin Verimli Buluşmalar Gerçekleştirdik"

İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan önemli isimleri ağırladıklarını belirterek, “Bu ayın başında Tersaneler ve Kıyı Yapılar Genel Müdürü Sayın Salih Tan ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Sayın Mustafa Bankaoğlu odamızı ziyaret etti. Aliağa bölgesindeki limanlarımız, gemi söküm bölgemiz ve Çaltılıdere yat çekek yeri hakkında incelemeler yaptık ve istişarelerde bulunduk. Kendilerine bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Logistech - Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı'nda Yer Aldık

Adem Şimşek, fuarlara katılımın önemine değinerek, “Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran’ın katılımıyla açılışı yapılan 3. LOGISTECH - Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı’na Oda olarak standımızla katılım sağladık. Fuarda, sorumluluk alanımızdaki katılımcı üyelerimizle bir araya gelme fırsatı bulduk. Gelecek yıllarda daha geniş katılımlarla bu fuarı desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Balıkçılarla Sezon Açılışı ve Spor Kulübüne Desteklerimiz Sürüyor

Eylül ayında balıkçılarla sezon açılışı için düzenlenen organizasyon hakkında konuşan Şimşek, “Balıkçılarımızla birlikte kooperatifimizde düzenlediğimiz organizasyonda halkımıza ve Aliağa protokolüne balık ekmek ikramı yaparak sezon açılışını kutladık” dedi. Ayrıca, Aliağa Sualtı Sporları Spor Kulübü’nün Kocaeli’de yapılan Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası'na katılımlarına destek verdiklerini belirtti ve “Yarışmacılarımız Türkiye genelinde ilk 20'ye girerek büyük bir başarı elde etti. Bu gururu yaşamamıza vesile olan tüm yarışmacılarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konteyner Trafiğinde %35 Artış

Aliağa limanlarında gerçekleşen yük ve gemi trafiğine ilişkin verileri meclis toplantısında paylaşan Adem Şimşek, “2024 yılı ilk 8 ayında Aliağa Limanlarında TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine bakıldığında toplam TEU adedi 1 milyon 409 bin 336 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla %35 artış göstermiş olup, ilk kez Ambarlı ve Kocaeli’nin ardından Tekirdağ’ı geçerek 3. sırada yer aldık” dedi. Şimşek, aynı dönemde Aliağa Limanlarına uğrak yapan gemi sayısının 4 bin 98 olduğunu, 2023 yılının aynı döneminde bu sayının 4 bin 270 olarak kayda geçtiğini ve %4 azalma yaşandığını belirtti. Kocaeli’nin ardından 2. sıradaki konumlarını koruduklarını vurguladı.

Aliağa Net Ton da Liderliğini Sürdürüyor

Adem Şimşek, “2024 yılının ilk 8 ayında toplam gross ton elleçleme miktarı 80 milyon 768 bin 923 ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde elleçlenen net ton ise 57 milyon 787 bin 300 ton olup, geçen yıla göre %8 artış göstermiştir. Bu verilerle Aliağa, net ton da lider konumunu sürdürmektedir” dedi.

Elleçlemede Aliağa, Birinci Liman Konumunda

Yükleme ve boşaltma işlemleri hakkında bilgi veren Şimşek, “2024 yılının ilk 8 ayında Aliağa Limanlarında yükleme net ton 23 milyon 264 bin 826 ton olarak gerçekleşmiş olup Aliağa birinci liman konumundadır. Geçen seneye kıyasla %12,6 artış kaydedilmiştir. Boşaltma net ton ise 34 milyon 522 bin 474 ton olup, geçen seneye göre %5 artışla Aliağa en çok boşaltma işlemi yapan ikinci liman konumundadır” dedi.

Toplantı, Başkan Adem Şimşek’in konuşmasının ardından dilek ve temennilerin dinlenmesiyle son buldu.