“Mersin Marina 5” Denize İndirildi

“Mersin Marina 5” isimli bot ile marina içerisinde olası yangın durumlarına artık denizden de müdahale edilebilecek ve büyük boyutlu tekneler rahatlıkla yedeklenebilecek.

İzmir Shipyard tarafından tamamlanan inşası tamamlanan kurtarma ve yangın söndürme botunun teslimi tamamlandı. Mersin Marina’nın sürdürülebilirlik politikası kapsamında ana malzeme olarak %100 geri dönüşümlü HDPE 2 kullanılan botun, denize indirilmesi ve kullanım denemeleri marina ekiplerince gerçekleştirildi. Botta bulunan yangın söndürme sistemi, 8 metre derinden su emiş ve 15 metre ileri su püskürtme özellikleri ile olası yangın durumlarında denizden de müdahaleyi sağlıyor. Aynı zamanda üzerinde bulunan nozullar ile yangına müdahale esnasında kişiyi ısıdan koruma özelliği bulunan botta, büyük boyutlu teknelerin yedekleme için rahatlıkla yanaşabileceği bir çift baba da yer alıyor.