Çanakkale'de Balık Fiyatları Yükseldi

Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazı'nda balıkçıların korkulu rüyası olan müsilaj sebebiyle uzun süredir avlanamayan balıkçılar, son 2 gündür de poyraz fırtınası sebebiyle denize açılamadı. Bu sebeple balıkçı tezgahlarında balık çeşidi azaldı, fiyatlar yükseldi.

Bugün balıkçı tezgahlarında deniz çipurası 70, deniz levreği 100, istavrit 35, mırmır 70, kupa 30, hamsi 35, gümüş 25 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı esnafı Şevket Değirmencioğlu, Marmara Denizi'nde yaklaşık 1,5 aydır görülen müsilaj sebebiyle balıkçıların avlanamadığını bildirdi. Ardından, "Balıkçılar ağ atamıyor. Çok az sayıda balıkçı avlanmaya çıkıyor. Bu nedenle de az balık tutuluyor. Tüm bunlar da fiyatlara yansıyor. Ayrıca son 2 gündür havanın esmesi de balık fiyatlarını etkiliyor" dedi.

AV YASAĞI 15 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Şevket Değirmenci, av yasağının 15 Nisan'da başlayacağını, Çanakkale'nin bu durumdan fazla etkilenmeyeceğini bildirdi.

Çanakkale'de Saros Körfezi'nde, Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde ve Çanakkale'nin Kepez beldesinde dalyan avcılığı yapıldığını belirten Değirmencioğlu, "Bu yasak Çanakkale'yi çok etkilemiyor. Bu dalyanlardan bize daha çok çeşit balık geliyor. Zargana, gümüş, turna, mırmır gibi balıklar çıkıyor. Bunun yanında boğazda oltayla yakalanan istavrit tezgahlarda yerini alıyor" ifadelerinde bulundu.

Vira Haber