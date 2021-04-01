İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. TAMER KIRAN

  3. Vali İlker Haktankaçmaz İMEAK DTO'yu Ziyaret Etti
Vali İlker Haktankaçmaz İMEAK DTO'yu Ziyaret Etti

Vali İlker Haktankaçmaz İMEAK DTO'yu Ziyaret Etti

İstanbul Havalimanı mülki idare amiri Vali İlker Haktankaçmaz, İMEAK DTO'yu ziyaret etti.

A+A-

İMEAK Deniz Ticaret Odası yönetimi, İstanbul Havalimanı mülki idare amiri Vali İlker Haktankaçmaz'ı Kabataş Fındıklı'daki genel merkezde ağırladı. 

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'a, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Şadan Kaptanoğlu ile Recep Düzgit, Yönetim Kurulu üyeleri Sina Şen ve Mustafa Can'la, Genel Sekreter İsmet Salihoğlu eşlik etti.

Ziyaretin sonunda İMEAK DTO yönetimi, günün anısına Vali İlker Haktankaçmaz'a plaket takdim etti. 

Vira Haber

Bu haber toplam 138 defa okunmuştur
Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.