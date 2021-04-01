Vali İlker Haktankaçmaz İMEAK DTO'yu Ziyaret Etti
İstanbul Havalimanı mülki idare amiri Vali İlker Haktankaçmaz, İMEAK DTO'yu ziyaret etti.
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İMEAK Deniz Ticaret Odası yönetimi, İstanbul Havalimanı mülki idare amiri Vali İlker Haktankaçmaz'ı Kabataş Fındıklı'daki genel merkezde ağırladı.
İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'a, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Şadan Kaptanoğlu ile Recep Düzgit, Yönetim Kurulu üyeleri Sina Şen ve Mustafa Can'la, Genel Sekreter İsmet Salihoğlu eşlik etti.
Ziyaretin sonunda İMEAK DTO yönetimi, günün anısına Vali İlker Haktankaçmaz'a plaket takdim etti.
Vira Haber
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