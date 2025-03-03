Çanakkale’de Denizde Bulunan Mayın İmha Edildi
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde denizde bulunan İngiliz yapımı deniz mayını kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.
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Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesi Tuzburnu mevkisinde sahilden yaklaşık 45 metre deniz içerisinde İngiliz yapımı 200 kilogram TNT içeren deniz mayını tespit edildi. Durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Bölgeye Sualtı Savunma Komutanlığı (SAS) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından mayın kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.
Vira Haber
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Etiketler : Çanakkale, Mayın, Ege Denizi, Bozcaada
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