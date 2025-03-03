Bodrum-Marmaris Arası Denizlerde Fırtına Uyarısı

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerde rüzgarın yarın (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren Bodrum-Marmaris arasında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 04.03.2025 Salı öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Vira Haber