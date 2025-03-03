İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Bodrum'da Milyon Dolarlık Motoryat Alev Alev Yandı
Bodrum'da Milyon Dolarlık Motoryat Alev Alev Yandı

Bodrum'da Milyon Dolarlık Motoryat Alev Alev Yandı

 Muğla’nın Bodrum ilçesinde milyon dolarlık bir motoryat çıkan yangında küle döndü.

A+A-

Edinilen bilgiye göre, Bodrum merkezde bulunan Milta Marina’da bağlı olan motoryatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine yat, görevliler tarafından deniz ortasına çekildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, yat kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Vira Haber


Bu haber toplam 95 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.