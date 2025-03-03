Bodrum'da Milyon Dolarlık Motoryat Alev Alev Yandı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde milyon dolarlık bir motoryat çıkan yangında küle döndü.
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Edinilen bilgiye göre, Bodrum merkezde bulunan Milta Marina’da bağlı olan motoryatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine yat, görevliler tarafından deniz ortasına çekildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, yat kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.
Vira Haber
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Etiketler : Bodrum, Muğla, Milta Marina, Motoryat
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