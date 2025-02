Expomaritt Exposhipping İstanbul 18. Uluslararası Denizcilik Fuarı’nın Ardından

Expomaritt Exposhipping Fuarı'nda ilk kez boy gösteren Ange Assistance Kurucusu Gökçe Şengezer, fuarın kendileri için oldukça verimli geçtiğini belirtti. Şengezer, fuar aracılığıyla eski iş ortaklarıyla yeniden bir araya gelme ve firmanın sunduğu hizmetleri daha detaylı tanıtma fırsatı bulduklarını ifade etti. “Eskiden beraber çalıştığımız firmalarla tekrar bir araya geldik. Hizmetlerimizi zaten tanıyorlardı ama daha niş bir iş yaptığımız için hafızalarda kalmak önemli. Bu fuar, yaptığımız işi daha ayrıntılı anlatmamıza olanak sağladı” dedi.

‘Bu fuar bizim için vazgeçilmez bir platform haline geldi’

Yabancı katılımcıların yoğunluğundan da memnuniyetini dile getiren Şengezer, fuarın uluslararası boyutunun beklediğinden daha geniş olduğunu vurguladı. “Yabancı katılımcı sayısı gerçekten çok fazlaydı. Bu da bizim için yeni iş bağlantıları kurma ve uluslararası projeler geliştirme anlamında önemli bir fırsat oldu” diye konuştu. Ange Assistance’ın sunduğu medikal asistanlık hizmetinin sektördeki farkını anlatan Şengezer, “Yaptığımız iş çok farklı. Yurt dışı sigorta firmalarının Türkiye’de temsilcileri var, ancak biz birebir asistanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hem maddi hem de manevi anlamda ajentelere ciddi bir avantaj sağlıyor. Profesyonel bir ekiple bu hizmeti sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Şengezer, gelecek projelerinden de bahsederek gemi adamlarına yönelik psikolojik destek hizmeti başlatacaklarını belirtti. Ayrıca, yurtdışından gelen talepler doğrultusunda ilaç satışı ve medikal hizmetlerin yurtdışına taşınması gibi projeler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Expomaritt Exposhipping Fuarı'na önümüzdeki dönemde de katılacaklarını belirten Şengezer, “Bu fuar bizim için vazgeçilmez bir platform haline geldi. Bundan sonra düzenli olarak katılım sağlayacağız” diyerek, fuarın kendileri için taşıdığı önemi vurguladı.

‘Katılımcılar para ve zaman harcıyor, ancak bekledikleri verimi alamıyorlar’

ESKO Marine Genel Müdürü Erhan Esinduy, Expomaritt Exposhipping Fuarı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Esinduy, fuarın sosyal medya paylaşımlarında bir önceki fuara göre %150 katılım artışı yaşandığının belirtildiğini, ancak bu verinin nasıl ölçüldüğünden emin olmadığını dile getirdi. Erhan Esinduy, "Biz rekorları kırıyoruz, katılımcı olarak şu anda standımızda 35 kişi var, bizim ekibimizle birlikte bu sayı 50’ye ulaşıyor. Her geçen fuarda standımızı büyütüyoruz, ancak her seferinde kendimize bir sonraki fuara katılmalı mıyız sorusunu soruyoruz. Çünkü çevremize baktığımızda, birçok katılımcının oturduğunu görüyoruz" dedi.

Yeni bağlantılar kurma ve tanışmalar konusunda da görüşlerini paylaşan Esinduy, "Elbette yeni insanlarla tanışıyoruz, ama hepimiz dünyanın farklı yerlerinde fuarlara katılıyoruz. Her fuarda organizatörler daha farklı olacağına dair sözler veriyor, ama sonuç aynı oluyor. Şubat ayında fuar düzenlendiğinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle gelmek isteyen birçok kişi gelemiyor. Boat Show ile yan yana düzenlenmesi, daha fazla insan çekeriz umuduyla yapıldı, ancak Boat Show’a gelenlerin bu fuara ilgisi çok sınırlı kaldı. İki farklı fuarın bu ülke için fazla olduğunu düşünüyorum. Daha önce düzenlenen Europort Fuarı’nda da benzer durum yaşandı" ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki fuarlarla kıyaslama yapan Esinduy, Poseidonia ve Almanya’daki fuarların çok daha başarılı olduğunu belirtti. "Poseidonia’da networking anlamında yüzlerce insanla tanışma fırsatı buluyorsunuz. Fuar sonrası organizasyonlarda davet edilmek için herkes birbiriyle yarışıyor. Almanya, Çin ve Oslo’daki fuarlar da aynı şekilde yoğun ve verimli geçiyor. Ama burada maalesef bu ortamı göremiyoruz. Katılımcılar para ve zaman harcıyor, ancak bekledikleri verimi alamıyorlar. Birçok firma sadece birkaç kişiyle katılıyor ve gün boyu stantlarında oturmak zorunda kalıyor" dedi.

‘Sorun mesafe ya da hava koşulları değil ilgisizlik’

ESKO Marine Genel Müdürü Adem Kocadağ da, Expomaritt Exposhipping fuarına dair değerlendirmelerde bulundu. Kocadağ, firmanın standının fuarın en büyük ve en çok yatırım yapılan standlarından biri olduğunu belirterek, temsil ettikleri 40 firmanın 17’sinden 35 kişinin yurtdışından katıldığını ifade etti. Bu nedenle, en iyi ağırlama ve sunum için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Fuarın katılımcı açısından başarılı olduğunu dile getiren Kocadağ, yan sanayi ve tedarikçi firmaların iyi bir performans sergilediğini vurguladı. Ancak, tersane katılımının yetersiz olduğunu belirterek, “Fuarda sadece üç tersane var, bu sayı yeterli değil. Türk gemi yan sanayi ve yeni inşaat sanayisinin potansiyeline göre bu katılım düşük kalıyor” dedi.

Ziyaretçi açısından ise memnuniyetsizliğini dile getiren Kocadağ, yerli ziyaretçi ilgisinin beklenenin altında olduğunu belirtti. Yabancı ziyaretçi konusunda ise eleştirilerini dile getirerek, “Rekor yabancı ziyaretçi katılımı olduğu söyleniyor ancak biz Esco Grup olarak standımızda tek bir yabancı alıcı bile ağırlamadık. Bu açıdan fuarın performansı ne yazık ki yetersiz” ifadelerini kullandı.

Fuarın yer seçimi konusuna da değinen Kocadağ, Yeşilköy’ün sektör için uygun olmadığını belirtti ancak bu durumun bir bahane olmaması gerektiğini vurguladı. “Dünya genelindeki fuarlarda sektörden birçok ismi görebiliyoruz, ancak burada katılım düşük. Sorun mesafe ya da hava koşulları değil, ilgisizlik” dedi.

Kocadağ, fuar organizasyonunun eksiklerine de dikkat çekerek, “Biz katılımcılar olarak üzerimize düşeni yaptık. Standımızı en iyi şekilde hazırladık, yurtdışından katılımcılarımızı getirdik. Ancak ziyaretçi çekmek organizatörlerin görevidir. Yıllardır bu konudaki eleştirilerimizi dile getiriyoruz ama değişen bir şey yok” şeklinde konuştu.

Son olarak, Expomaritt fuarının potansiyelinin altında kaldığını belirten Kocadağ, “Denizci ülke, denizci millet diyorsak bu fuarın Amsterdam, Norveç, Almanya’daki fuarlar gibi ilgi görmesi lazım. Biz bunu hak etmiyoruz. Karar vericilerin bu durumu ciddiyetle ele alması gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Güner Çelik Halat Yöneticisi Murat Soba, fuarın sektördeki iş birliklerini geliştirme ve yeni fırsatlar yaratma noktasında verimli bir süreç sunduğunu belirtti. Soba, "Bu yılki fuar, geçtiğimiz yıla kıyasla çok daha başarılı geçti. Hem katılımın artması hem de ürünlerimize gösterilen ilgi, bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu" dedi.

‘Ülkemizde daha fazla ürün sergileyebiliyor, daha fazla personelimizi tanıtabiliyoruz’

GNG Valve Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Gezginci, bu yılki fuarı özellikle organizasyon ve katılımcı anlamında daha başarılı bulduğunu belirtti. “Evet, hava şartları biraz olumsuz olsa da, ilk iki gün özellikle çok fazla ve çok verimli bir katılımcı ziyaret etti. Fuarımız denizcilik ve gemi sektörü odaklı olduğu için doğru kitleye ve doğru müşterilere her zaman ulaşabiliyoruz,” dedi. Fuarın, yeni müşterilerle tanışmak ve mevcut müşteri ilişkilerini güçlendirmek açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirten Gezginci, fuarın önemine de değindi: "Biz 3 yıllık bir firmayız. Hem markamızın bilinirliğini artırmak hem de daha fazla müşteriye ulaşmak için burada var olmamız gerekiyor. Dolayısıyla her fuar bizim için çok önemli. Her fuardan her zaman olumlu sonuç alamıyoruz ama uzun vadede bu katılımlar mutlaka yansıyor."

Ziyaretçilerle olan ilişkiler hakkında da konuşan Gezginci, özellikle yurt dışından gelen müşterilerle kurdukları güçlü bağların altını çizdi: "Yurt dışından çok fazla müşterimiz var. Hem yeni tanıştığımız insanlar hem de hali hazırdaki müşterilerimizi burada görmek bizim için çok pozitif. Ülkemizde daha fazla ürün sergileyebiliyor, daha fazla personelimizi tanıtabiliyoruz. Bu gerçekten çok verimli geçiyor."

‘Yabancı katılımcılar da önemli bir şekilde artış gösterdi’

İlkfer Grup Kurucu Ortağı İlker Meşe, fuarın kalitesinin arttığını ve Türk katılımcıların daha güçlü bir şekilde yer aldığını belirtti. "Bu yıl fuar gerçekten çok gelişti. Türk katılımcıların sayısı arttı ve kalite çok daha yüksek. Yabancı katılımcılar da önemli bir şekilde artış gösterdi" diyen Meşe, geçmiş yıllara oranla daha geniş stand alanlarının tahsis edilmesinin de bu gelişimin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Meşe, fuarda henüz yeterince yabancı armatör ve denizcilik temsilcisi bulunmadığını, bunun fuarın gelişimi için önemli bir eksik olduğunu dile getirdi: "Yurt dışından özellikle yakın komşulardan, Gürcistan, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerden daha fazla katılımcı bekliyorduk. Mısır’dan gelen birkaç kişi vardı, ama çoğunlukla mal satmaya gelmişlerdi. Yabancı armatörler burada eksikti."

Fuarın gelişmesi için yeni stratejilere ihtiyaç olduğunu belirten Meşe, konferanslar ve etkinliklerin önemini de vurguladı. "Yabancı armatörleri buraya çekmek için doğru güncel konuları ele alan konferanslar düzenlenmeli. Bu yıl biyofil konusu vardı. Ancak, çok fazla katılımcı vardı ve yer kalmadı" dedi. Meşe, özellikle denizcilik sektöründeki çevresel sorunları ele alacak etkinliklerin büyük ilgi görebileceğini belirtti.

Fuarın etkilerinin sadece mevcut müşterilerle sınırlı kalmadığını da ifade eden Meşe, sektörün geleceğine yönelik önemli fırsatlar sunduğuna değindi: "Bu tür fuarlarda olmak, müşteriyle ilişkilerimizi güçlendirmek ve yeni fırsatlar yaratmak adına çok önemli. Bizim en büyük şansımız, sahip olduğumuz 75 tersanemizle sağlam bir altyapıya sahip olmamız. Şu anda bakım ve servis alanında büyük bir gelişim gösteriyoruz."

‘Bu fuar tersaneleri ve yabancı armatörleri çekmek için önemli bir fırsat sunuyor’

İntermar Firması Genel Müdürü Oğulcan Sarıkaya, fuarın 2023’e kıyasla çok daha büyük ve verimli geçtiğini belirtti. Sarıkaya, fuarın büyüklüğüne ve katılımcı sayısındaki artışa dikkat çekerken, bazı eleştirilerde de bulundu.

"Bu yılki fuar, 2023’e göre gerçekten çok daha büyük. Ancak, İstanbul'un büyük bir şehir olması ve trafik gibi nedenlerle müşterilerimizin fuara gelmesi biraz zor olabiliyor. Eğer gelecekte fuar, Anadolu Yakası’nda bir alanda yapılabilirse, bu bizim için çok daha verimli olabilir" dedi. Sarıkaya, kışın yapılmasının da ekstra zorluklar getirdiğini, fuarın mevsimsel açıdan daha uygun bir dönemde yapılmasının daha iyi olabileceğini ifade etti: "Geçen yıl Ekim ayında düzenlenmişti, katılım daha fazlaydı ve hava koşulları da daha iyiydi."

Fuarın olumlu yönlerine değinen Sarıkaya, özellikle mümessillik yapan firmalar için bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu vurguladı: "Bu tür fuarlar bizim için çok önemli çünkü burada müşterilerimize kendimizi tanıtıyoruz ve zaman kazandırıyoruz. Tedarikçilerin ve servis sağlayıcıların bir arada olması büyük avantaj sağlıyor. Fuara her yıl düzenli olarak katılmak, sektördeki gelişmeler için oldukça faydalı olabilir."

Yurt dışı depo ağırlığına katılım konusunda da konuşan Sarıkaya, İntermar’ın mümessilliklerinin genellikle yurt içinde olduğunu ve yabancı mümessilliklerle sınırlı faaliyet gösterdiklerini belirtti. Ayrıca, fuarda yabancı firmaların ve marka firmaların yoğunluğunun arttığına dikkat çekti: "Katılımcı sayısının artması, özellikle yabancı firmaların burada olması çok güzel bir gelişme. Bu fuar, tersaneleri ve yabancı armatörleri çekmek için önemli bir fırsat sunuyor."

Sarıkaya, yabancı katılımcıları daha fazla çekebilmek adına fuar öncesi organizasyonlar düzenlemenin faydalı olacağını da belirtti: "Yurt dışında yapılan fuarlarda, katılımcıları etkinlik öncesinde fuara çekebilmek için organizasyonlar düzenleniyor. Eğer biz de bu tür organizasyonları yapabilirsek, fuarın başarısı çok daha artacaktır."

‘Geçen yıllara göre katılımcı sayısı çok daha fazla’

Key Parts Marine Genel Müdürü Kürşat Pekşen, 18. Uluslararası Expomaritt Exposhipping Fuarı’ndaki deneyimlerini paylaştı. Fuarın üçüncü kez katıldıkları etkinlik olduğunu belirten Pekşen, fuarın hem sektöre hem de müşterilere büyük fayda sağladığını vurguladı. "Firmamız dört yıl önce kuruldu ve o zamandan beri hiç fuarı kaçırmamaya çalışıyoruz. Bu fuar, özellikle Deniz Ticaret Odası'nın öncülüğünde düzenlenen bir etkinlik olarak büyük önem taşıyor" dedi.

Pekşen, bu yılki fuarın önceki yıllara göre katılımcı sayısının belirgin şekilde arttığını ve standların daha özenli hazırlanmış olduğunu belirtti: "Geçen yıllara göre katılımcı sayısı çok daha fazla ve gerçekten özenle hazırlanmış standlar var. Herkesin standında sattığı ürünleri görebiliyorsunuz, bu da çok kıymetli."

Fuarın genel olarak yoğun geçtiğini belirten Pekşen, hava koşullarına rağmen katılımın oldukça iyi olduğunu ifade etti: "Hava şartları nedeniyle bazı endişeler olsa da özellikle ikinci gün çok yoğun geçti. Müşterilerimizle mevcut projeler ve gelecekteki projeler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptık."

Key Parts Marine, fuarda yaklaşık 10 farklı Avrupalı üreticisinin ürünlerini sergileyerek son teknoloji ürünlerini müşterilerine tanıttı. Pekşen, organizasyonda emeği geçen Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve ekibine teşekkürlerini iletti: "Başta Başkanımız Tamer Kıran ve ekibine, ayrıca bu fırsatı bize sunduğunuz için size de teşekkür ederim."

‘Pandemiden sonra geçen en iyi fuarımız oldu’

Göver Çelik Halat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Göver, 18. Uluslararası Expomaritt Exposhipping Fuarı’nın kendileri için verimli geçtiğini belirtti. Göver, fuarın önceki yıllarla kıyaslandığında daha başarılı olduğunu ifade etti: "Pandemiden sonra geçen en iyi fuarımız oldu" dedi. Fuarın, özellikle Tuzla’daki alanla karşılaştırıldığında daha verimli geçtiğini vurgulayan Göver, şunları söyledi: "Tuzla dolması bizim için daha iyiydi, daha yakındı fakat tam olarak verimli geçmiyordu çünkü ihtiyacı olan, olmayan herkes geliyordu. Bu sebeple doğru kişiye ulaşamıyorduk. Burada en azından daha doğru kişilere ulaşabiliyoruz. Kesinlikle nokta kişiler geliyor, onlar bizimle iletişime geçiyor."

Fuar alanı ile ilgili görüşlerini de paylaşan Göver, bu yılki fuarın fiziksel koşullarının çok daha iyi olduğunu belirtti: "Fuar alanı daha hazır bir şekildeydi. Hem havalandırma açısından hem de alan büyüklüğü açısından Tuzla’dan çok daha iyi, stand dağılımı da güzel yapılmış."

Göver, şirketlerinin 56. yılına gireceğini ve üçüncü kuşak temsilcilerinin fuara katıldığını ifade etti: "Şirket olarak 6. fuarımız, bizim de temsil ettiğimiz 3. fuarımız. Şirketimiz 1970 yılında kurulmuş ve babadan sonra biz devraldık.’

İleriye dönük hedeflerini de paylaşan Göver, hem ithalat hem de ihracat alanlarında ülkemizi ve sektörlerini en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını söyledi.

‘Potansiyel müşterilerimizle de bir araya geldik’

İstanbul Panama Başkonsolosluğu'ndan Mustafa Fidan, 18. Uluslararası Expomaritt Exposhipping Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Fidan, bu yılki fuarın hava şartları nedeniyle daha sakin geçtiğini ancak yine de verimli olduğunu belirtti: "2023 ile 2025’in değerlendirmesi olarak bu fuarı biraz daha sakin buldum, çünkü malum hava şartlarından dolayı daha az kişi geldi, özellikle son gün" dedi.

Fidan, fuarda Panama bayraklı gemilere sahip olan armatörlerle bir araya gelme fırsatı bulduklarını ve potansiyel müşterilerle de görüşmeler yaptıklarını ifade etti: "Panama bayraklı gemilere sahip armatörlerle bir araya gelme şansımız oldu. Potansiyel müşterilerimizle de bir araya geldik. Kısaca, verimli bir fuar olduğunu hissediyorum."

‘Tam olarak olmamız gereken yerdeyiz’

Rexoil Operasyon Müdürü Merve Aktaş, 18. Uluslararası Expomaritt Exposhipping Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Aktaş, firmanın marin sektöründeki ilk fuar deneyiminin beklediklerinden çok daha verimli geçtiğini söyledi: "Bu bizim marin olarak katıldığımız ilk fuarımız ve beklediğimizden çok daha güzel geçti. Yoğun geçti. Kar yağışı biraz sekteye uğratmış olsa da bugün, ona rağmen güzel bir kalabalık var. Geri kalan iki günde de daha verimli olacağını düşünüyorum."

Aktaş, müşteri profili konusunda da memnuniyetini dile getirdi: "Müşteri profili de doğru profil, tam olarak olmamız gereken yerdeyiz. Hem iç piyasada hem de uluslararası piyasada yeterli ölçüde misafirlerimiz var."

‘Tanıdıklarımızla görüşme fırsatı bulduk ve yeni iş paydaşlarıyla tanıştık’

DOP firması Teknik Satış Mühendisi Uğur Tolga Tulumba, Expomaritt Exposhipping 2025 Fuarı'nı değerlendirdi. Tulumba, 2023 yılında katıldıkları fuarla bu yılki fuarı karşılaştırarak, organizasyon anlamında çok fazla değişiklik olmadığını ancak bu yılki fuarın hava koşullarına rağmen verimli geçtiğini belirtti: "İlk iki gün çok verimli ve güzel geçti. Hava koşullarının daha da kötüye gitmesi sonucu üçüncü gün daha hafifti, ama yine de yoğun geçeceğini tahmin ediyorduk."

Tulumba, fuarın sektörün merkezine uzak bir konumda olması sebebiyle katılımın biraz düşük olduğunu, ancak bu durumun sektöre uzak firmaların katılımını olumsuz etkilemediğini düşündüğünü belirtti: "Gönül isterdi ki fuar, sektörün kalbinin attığı Tuzla civarında düzenlensin, katılım daha fazla olabilirdi. Fakat her şeye rağmen 2025 fuarı gayet yoğun geçti. Tanıdıklarımızla görüşme fırsatı bulduk ve yeni iş paydaşlarıyla tanıştık."

Yurt dışı fuarlarına katılım konusunda ise Tulumba, firmaların katılımcı olarak değil, daha çok ziyaretçi olarak katılmalarının daha yaygın olduğunu söyledi: "Eğer bir temsilci firmadaysanız, yurt dışındaki fuarlara katılmak pek mantıklı olmaz. Fakat üretici firmalar için Avrupa’daki fuarlara katılmak daha anlamlıdır." Ayrıca, fuarların düzenlendiği bölgelerin farklı olmasının sektördeki farklı görüşleri şekillendirdiğini ifade etti: "Tek bir fuar üzerinden sağlıklı işler elde edilebileceğini düşünüyorum. Organizatörlerin geri bildirimler sayesinde bu konuda daha verimli bir yol izleyeceğine inanıyorum."

‘Türkiye'deki fuarın da bir marka fuar haline gelmesi gerekiyor’

Trio Kimya Satış Müdürü Sercan Yolasığmazoğlu, Expomaritt Exposhipping 2025 Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Fuarın önceki yıllara kıyasla yabancı katılımının arttığını belirten Yolasığmazoğlu, özellikle uluslararası müşterilerle tanışmanın önemine değindi: "Türkiye'de birbirimizi tanıyoruz, fakat yurt dışı katılımı bu fuarda daha fazla idi. Bizim en büyük talebimiz, sivil toplum kuruluşlarından ve bürokratik kuruluşlardan aldığımız destekle daha rahat organizasyonlara katılmak."

2023 ve 2025 fuarları arasındaki farkları değerlendiren Yolasığmazoğlu, hava koşullarının fuar üzerindeki etkisini vurguladı: "Hava şartları nedeniyle bazı zorluklar yaşandı, ancak ikinci ve üçüncü günler oldukça hareketli geçti. Fuarın sonunda daha net bir değerlendirme yapabileceğiz, ancak şu ana kadar verimli geçti."

Yolasığmazoğlu, Türkiye’nin marka fuarını oluşturma adına daha fazla destek verilmesi gerektiğini söyledi: "Bugün dünyada birçok uluslararası fuar var. Türkiye'deki fuarın da bir marka fuar haline gelmesi gerekiyor. İnsanlar, İstanbul’da düzenlenen bir denizcilik fuarını tercih etmeli."

Fuarın eksikliklerine de değinen Yolasığmazoğlu, global markaların fuara katılmamasını eleştirdi: "Dünyada güçlü markaların katılımını burada göremiyoruz. Yurt dışındaki fuarlarda en yüksek makamlardaki insanlarla görüşme fırsatımız oluyordu. Burada o büyük markaları görmek büyük bir artı olurdu."

Son olarak, fuar katılımlarını daha verimli hale getirebilmek için bürokratik destek ve vize kolaylıkları beklediklerini belirtti: "Bürokratik anlamda daha fazla destek istiyoruz. Vize kolaylıkları sağlanmalı, zorluklarla karşılaşmamalıyız. Bu bizim için gerçekten önemli bir konu."

‘Yüksek teknolojiye sahip makinelerle daha kaliteli ve hızlı üretim yapmayı planlıyoruz’

Yücel Kant Gemi İlker Kant, fuarda gösterdikleri yoğun ilgi ve elde ettikleri yeni fırsatlar hakkında açıklamalarda bulundu. Katılımcıların ilgisini çekerken, hava koşullarının etkisine rağmen fuarın verimli geçtiğini belirtti. "Fuar yoğunluğu, hava koşullarından dolayı beklediğimiz gibi olmadı. Yine de mevcut paydaşlarımızla görüşme fırsatı bulduk ve yeni projeler için görüşmeler gerçekleştirdik. Bu süreçte yeni işbirlikleri kurma adına çok verimli fırsatlar elde ettik" dedi.

Kant, daha önceki fuarlarla bu yılki fuarı karşılaştırarak, beklentilerinin büyük ölçüde karşılandığını ifade etti. Özellikle standlarının daha büyük olduğunu ve hedeflerinin büyüdüğünü vurguladı. “Fuarın ilk günlerinde yoğunluk daha az olsa da öğleden sonra daha verimli geçiyor. Geçmiş fuarlarla kıyaslandığında, Europort’taki kadar yoğun değildi. Ancak yine de çok faydalı oldu" şeklinde konuştu.

Firmanın gelecekteki planlarını da aktaran Kant, yalnızca Türk armatörlerine değil, uluslararası pazarda da büyümeyi hedeflediklerini söyledi: "Gemi inşası ve bakım hizmetleri alanında, Türk gemi sanayisinin gücünü daha da artırmayı ve dünya çapında hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Yüksek teknolojiye sahip makinelerle daha kaliteli ve hızlı üretim yapmayı planlıyoruz."

Kant, fuarın geleceğiyle ilgili olarak Türkiye’deki tersane sektörünün kalbinin Tuzla'da olduğunu belirtti ve fuarın burada yapılmasının daha verimli olacağını savundu: "Tuzla, sektördeki merkez nokta. Hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için, bu fuarın Tuzla’da yapılması daha verimli olabilir."

İsmail Küpçü, ALM Marine Genel Müdürü, fuara dair eleştirilerini dile getirdi. Fuarın yerinin ve zamanının yanlış olduğunu vurgulayan Küpçü, “Fuarın yeri ve şekli yanlış. Boat Show ile birleştirilen iki farklı hedef kitlenin buluşması, yalnızca çelişkilere yol açıyor. Bu fuarda tekneleri satın alacak kişileri çekmek yerine, onların altındaki kişileri buraya çekmek istiyorsunuz. Oysa o kişiler buraya gelmez” dedi.

Fuarda katılımcıların hedeflerine ulaşamadığını belirten Küpçü, doğru zamanlamanın önemine dikkat çekti: “Bu fuar yaz dönemine denk getirilmeliydi. Doğru zamanlamayla, sektördeki en önemli isimlerle bir araya gelip bu fuarın nasıl organize edilmesi gerektiği konuşulmalıydı.”

Fuarın yerinin yanlış olduğunu da belirten Küpçü, Tuzla'nın sektördeki merkezi konumunu vurgulayarak, “İstanbul’un trafiği nedeniyle buraya gelmek oldukça zor. Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakın bir yer tercih edilmeliydi” şeklinde konuştu.

Küpçü, geçtiğimiz yıllarda da fuarlara katıldıklarını ancak her defasında daha iyi bir organizasyon beklediklerini ifade etti. Pendik Marina’daki fuarı eleştirerek, “İki çadırı birleştirip ‘stand’ diye fiyatlandırmışlar. Bu, fuar düzenleme anlayışına dair ciddi bir eksiklik. Bu fuarın doğru yer, doğru zaman ve doğru ulaşım imkanları ile yapılması gerekir” dedi.

Son olarak, fuara katılmalarının amacının şirketlerini tanıtmak ve insanlara ne yapmak istediklerini anlatmak olduğunu belirten Küpçü, ancak etkinliğin amacına ulaşabilmesi için daha profesyonel bir yaklaşım gerektiğini söyledi: “Burada sesimizi duyurabilmek için doğru iletişim kanallarına ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde hedeflerimize ulaşabiliriz.”

AVATEC Satış Müdürü Ercan Kurman, fuara katılmanın firmalar için büyük avantajlar sağladığını vurguladı. Fuarların, daha fazla müşteri portföyüne ulaşmak ve mevcut müşterilerle yüz yüze görüşme fırsatı sunduğunu belirtti: "Fuar, daha fazla müşteri portföyüne ulaşmak ve hem mail hem telefonla görüştüğümüz müşterilerle yüz yüze görüşme alanı sunuyor. Ayrıca yabancı müşterilerin fuara ziyareti ve fabrikaların, üreticilerin fuar ziyaretleri, ikili temasların artmasını sağlıyor. Bu da bizim için oldukça değerli."

Kurman, fuarın sektöre katkılarının farkında olduklarını ve sektördeki diğer fuarlara kıyasla önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi: "Fuar oluşumları bizim için önemli. Çünkü sektördeki gelişmeleri yerinde görmek ve firmaların yeni ürün ve hizmetlerini tanıtmak, tüm paydaşlar için büyük bir fırsat sunuyor."

Kurman, daha önce katıldıkları fuarlara kıyasla bu fuarın sakinleşmiş olduğunu ifade etti. Özellikle yurt dışı fuarlarına daha fazla katıldıklarını belirten Kurman, fuarın en büyük sorununun lokasyon olduğunu düşündüğünü söyledi: "Biz açıkçası yurt dışı fuarlarına da çok gittik. Bu fuarda, sektördeki firmaların ve katılımcıların bulunduğu bölgeye yakın bir fuar alanı yerine İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılması, erişim açısından zorluk yaratıyor."

Kurman, fuar alanına ulaşmanın zaman alıcı olmasının katılımcılar için bir dezavantaj oluşturduğuna dikkat çekti: "Biz buraya gelebilmek için iki buçuk saat yolculuk yapıyoruz. Ayrıca fuarın olduğu bölge, Tuzla, Yalova gibi yerlerden çok uzak. Bu sebeple katılımda zorluk yaşanabiliyor. Uzaklık ve yoğun hava muhalefeti de fuarın olumsuz etkileyen faktörlerinden."

Kurman, fuarın tarihlerinin bir-iki ay ertelenmesinin sektördeki hareketlilik açısından daha uygun olacağını düşündüğünü de belirtti: "Belki fuar biraz daha ileri bir tarihe kaydırılabilir. Örneğin, Nisan sonu gibi. Çünkü yaz dönemi tersaneler yavaşlıyor ve bu dönemde katılımda azalma olabilir."

‘Yurt dışından gelen katılımcıları bu fuara çekebilmek önemli’

GRL Marine Electronics Genel Müdürü A. Baki Uğurlu, 2019'dan bu yana katıldığı fuarlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fuarların sektöre olan katkılarından bahsederken, özellikle fuarın yerinin ve yapısının sektör için sorun oluşturduğunu belirtti.

Uğurlu, fuarın İstanbul'un dışında, özellikle Tuzla ve Yalova gibi gemi sektörünün merkezlerinden uzakta olmasının, katılımcıların ulaşımını zorlaştırdığını dile getirdi. Şu şekilde ifade etti: "Burada katılımcılarla çok rahat bir şekilde iletişim kuramıyoruz. Biz Tuzla'da oturuyoruz, fakat fuar için otel tutmak zorunda kaldık. Sabahları ve akşamları iki buçuk saatlik yolculuk yapmak zorunda kalıyoruz. Bu ulaşım zorluğu fuara katılımı olumsuz etkiliyor. Tuzla'da ise işin içinde olan insanlar, iş kıyafetleriyle fuara katılıyorlardı, burada ise iş yoğunluğu nedeniyle bu canlılık eksik kalıyor."

Uğurlu, fuarın genel yapısının da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Yurt dışı katılımcılarının yeterince yer alamadığını ve fuarın genel organizasyonunun daha verimli hale getirilmesi gerektiğini söyledi: "Burada yurt dışı pavilyonları eksik. Şu an sadece Çin pavilyonu var. Geçen yıl Europort’ta 8-10 farklı ülke pavilyonu kurmuştu. Buradaki pavilyon sayısı çok yetersiz. Yurt dışından gelen katılımcıları bu fuara çekebilmek önemli."

Uğurlu, fuarın daha verimli olması için bazı yapısal değişiklikler gerektiğini de belirtti: "Burası, çok daha genişletilebilir. Alanlar daracık ve yerleşim biraz karışık. Sadece ön kısımlar güzel, arka kısımlar ise çok kötü durumda. Bu yapısal eksiklikler, fuarın genel havasını olumsuz etkiliyor."

Uğurlu, fuara katılmanın, temsil ettikleri firmaların tanıtımı için önemli olduğunu belirterek, fuarın asıl amacının network oluşturmak ve sektörle ilgili yenilikleri duyurmak olduğunu ifade etti: "Burada Antalya, İzmir, Bodrum gibi şehirlerden gelenlerle tanışabiliyor ve yeni iş bağlantıları kurabiliyoruz. Bu, bizim için çok değerli. Ancak burada ideal olan, tüm katılımcıların daha rahat ulaşabileceği bir ortam sağlanması."

Uğurlu, sektörün geleceği adına fuar organizasyonlarının daha fazla dikkate alınması gerektiğini, fuar tarihleri ve konumları üzerinde de iyileştirmeler yapılması gerektiğini belirtti.

"Sektörümüz, Türkiye ekonomisinin en güçlü alanlarından biri ve bu fuarda da bizlere daha iyi şartlar sağlanmalı. Birlikte daha verimli bir ortam yaratabiliriz."

Soy Valve Satış ve Pazarlama Müdürü Duygu Karakuş Avcı, bu yılki fuara dair değerlendirmelerini paylaştı. Önceki fuarlarla karşılaştırıldığında, bu fuarın daha iş odaklı ve verimli olduğunu belirten Avcı, fuarın amacına daha uygun bir ortam sunduğunu ifade etti.

Avcı, fuarın daha önce eğlence odaklı algılandığını, ancak bu yıl iş hayatına daha fazla yönlendirilmiş bir ortam sunduğunu belirtti: "Bu fuar çok daha güzeldi. Hem gelen müşteri portföyü açısından hem de ziyaretçi profili açısından daha amacına uygun bir fuar olmuş. Daha önce fuarları biraz eğlence gibi görüyorduk ama bu fuarda işler daha ciddi bir düzeye taşınmış."



Avcı, fuarın şirketleri için oldukça faydalı olduğunu vurgulayarak, yurt dışı fuarlarıyla kıyaslandığında, yurt dışındaki katılımlarda daha fazla gerginlik hissettiklerini belirtti: "Burada daha rahatız çünkü kendi evimizdeyiz. Yurt dışında kendimizi tanıtma amacıyla daha fazla gergin oluyoruz. Ama bu fuarın tanıtımı arttıkça, yurt dışındaki fuarlarla eşit seviyeye gelebileceğini düşünüyorum."

Avcı, fuarın mevsimsel olarak oldukça uygunsuz olduğunu ve kesinlikle kış döneminde olmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, fuarın yerinin de sektöre daha yakın bir alanda olması gerektiğini ifade etti: "Mevsim konusunda kesinlikle sıkıntı var. Bu fuar kışın olmamalı. Ayrıca Tuzla-Yalova bölgesine ait bir fuarın Avrupa Yakası'nda olması gerçekten büyük bir sorun. Bu fuar, o bölgede yapılmalı. Avrupa Yakası'nda bir fuar olsa çok daha iyi olurdu."

Yeni bir başlangıç: star marine'in ilk fuarı

Star Marine Genel Müdürü İlyas Yıldırım, Expon Marit fuarına katılmanın, Türk denizcilik sektörü için büyük önem taşıdığını belirtti. Yıldırım, Star Marine olarak ilk kez katıldıkları fuarda heyecanlı olduklarını ifade etti ve firmanın genç bir şirket olmasına rağmen sektörde köklü bir geçmişe sahip olduklarını vurguladı.

Yıldırım, Star Marine'in kurulduğu 8 ay içerisinde ilk kez katıldıkları Expon Marit fuarını önemli bir adım olarak değerlendirdi: "Bu fuara, Star Marine olarak ilk defa katılıyoruz. Daha önce yöneticilik ve ortaklıklarım oldu ama birey olarak kurduğum Star Marine ile bu bizim ilk fuarımız."

Star Marine'in logosu ve ismiyle yapılan ilk katılımın heyecan verici olduğunu belirten Yıldırım, fuarın, firma olarak kendilerini tanıtmak için en uygun platform olduğunu vurguladı.

Yıldırım, Expon Marit'in gelişimini büyük bir takdirle karşıladığını belirterek, fuarın artık uluslararası seviyeye ulaştığını söyledi: "Bugüne kadar katıldığım Expon Marit'lerin en gelişmişi, en büyüğü, en dünyaya açılmışı bu fuar. Şu anda Avrupa, Asya, Uzakdoğu'dan fuarlarla rekabet edebilecek seviyeye geldi. Expon Marit artık benim gözümde uluslararası bir fuar.’

Fuarın başarılı geçtiğini ve birçok değerli görüşme fırsatı sunduğunu belirten Yıldırım, fuardan sonra şirket olarak daha fazla iş birliği yapmayı planladıklarını ifade etti.

"Birçok arkadaşımız birey olarak beni tanıyor ama bu unvan ve logoyla ilk defa binlerce kişiye ulaşabildik. Güzel sohbetler ettik, kendimizi ifade ettik ve neler yapabileceğimizi konuştuk. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek."

