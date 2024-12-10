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Çanakkale'de Fırtınada Bir Tekne Battı

Çanakkale'de Fırtınada Bir Tekne Battı

Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınasında Almanya bayraklı 8 metrelik tekne battı.

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Çanakkale'de lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Sabaha karşı şiddetini artıran fırtına, Gelibolu ilçesindeki iç limanda bir teknenin batmasına yol açtı. Almanya bayraklı 8 metre uzunluğundaki tekne, kuvvetli rüzgar nedeniyle yan yattıktan sonra tamamen battı. Teknenin çıkarılması için ekiplerin çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

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Vira Haber 

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