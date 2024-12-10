Marmaris'te Metrekareye 170 Kg Yağış Düştü, Balıkçı Tekneleri Batmaya Başladı

Yağışlardan dolayı pek çok bölgede taşkın ve su baskınları yaşanırken, Balıkçı Barınağı'ndaki küçük tekneler de aşırı yağışlardan dolayı batmaya başladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte Marmaris'te metrekareye düşen yağış miktarı 170 kilogramı aştı. Aralıksız devam eden yağışlar sonrası Marmaris Balıkçı Barınağı'nda bulunan pek çok küçük ebattaki balıkçı teknesi düşen yağış miktarının tahliyeden daha fazla olması nedeniyle batmaya başladı. Taşkınlar ve derelerin denize taşıdığı sel suları nedeniyle denizin rengi değişirken, pek çok balıkçı teknesi de bir bir batmaya başladı. Yağışların ardından bazı balıkçılar durumdan haberdar olup teknelerini kurtarmak için Balıkçı Barınağı'na geldi.

Balıkçı azmağına teknesini kontrole gelen şahıslardan Gökhan Batar “Kontrole geldim. Benim teknenin otomatik sintinesi çalışıyor ondan batmadı ama batan tekneler var. Bazıları arkadaşlar tarafından kurtarıldı" diye konuştu.



Vira Haber