Egegaz, Dünya LNG Piyasasının Devlerini İzmir’de Buluşturacak

Küresel doğal gaz ticaretinde payı her geçen gün artan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatçılarının çatı örgütü konumundaki Uluslararası LNG İthalatçıları Birliği GIIGNL, 2025 yılı teknik ve ticari grup toplantısını EgeGaz’ın ev sahipliğinde ilk defa Türkiye’de gerçekleştirecek.

LNG ticaretinde küresel söz sahibi şirketlerin üyesi olduğu GIIGNL’nin bünyesindeki teknik ve ticari çalışma grupları, her yıl en az iki kere toplanarak sektörel gündemi değerlendiriyor. Bu kapsamda, 2025 yılındaki ilk çalışma grubu toplantıları, 14 – 16 Mayıs 2025 tarihleri arasında EgeGaz’ın ev sahipliğinde İzmir’de düzenlenecek.

Çolakoğlu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren EgeGaz, 6 Ekim 2024 tarihinde Japonya’da düzenlenen GIIGNL 2024 yılı Genel Kurul Toplantısı’nda 2025 yılının ilk çalışma grubu toplantılarına ev sahipliği yapacağını GIIGNL üyeleriyle paylaşmıştı.

GIIGNL’in üyeleri arasında yer alan EgeGaz, İzmir’in Aliağa ilçesinde, Türkiye’nin arz güvenliği ve çeşitliliği adına önemli işlevi bulunan LNG terminalinin sahibi ve işleticisi olarak dünyanın önde gelen doğal gaz terminalleri arasında yer alıyor.

EgeGaz A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akbal, Türkiye’de ilk kez düzenlenecek çalışma toplantılarının, Amerika, Asya ve Avrupa kıtasında önde gelen LNG şirketlerini ve terminal işletmecilerini buluşturacak olmasıyla, Türkiye’nin enerji ticaret merkezi olma hedefine de önemli katkı sağlayacağını söyledi. Akbal, “Türkiye’nin gelişmiş doğal gaz altyapısı, pazarının yüksek potansiyeli, stratejik coğrafi konumu ve ülkemiz enerji piyasasının geleceği açısından büyük fırsatlar barındırıyor. Dünyanın önde gelen doğalgaz kurumlarının Türkiye piyasasını yerinde incelemeleri, ülkemizi yakından tanımaları bu fırsatların değere dönüşme sürecine hız kazandıracaktır.” dedi.

Vira Haber