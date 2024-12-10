Malezya Korvet Projesi’nin Sac Kesim Töreni Gerçekleştirildi

Türk savunma sanayiinin öncü şirketi STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. STM, Malezya Kraliyet Donanması için LMS Batch-2 programı kapsamında inşa edeceği üç korvetin çalışmalarına başladı. STM ana yükleniciliğinde başlayan projede, korvetlerin sac kesim töreni İstanbul Denizcilik A.Ş. Tersanesi’nde gerçekleştirildi.

Törene, Malezya’nın Türkiye Büyükelçisi Sazali bin Mustafa Kamal, Malezya Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral (ADM) Datuk Zulhelmy bin Ithnain, Malezya Savunma Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mohd Bakhari bin Ismail ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz katıldı.

Güleryüz: Üç Korveti Malezya Donanması’na 2027 yılında Teslim Edeceğiz

Törende konuşan Güleryüz, STM’nin Türkiye’de askeri denizcilik alanında lider firması olduğunu belirtti. STM’nin Türk Donanmasına modern ve milli savaş gemileri kazandırdığını kaydeden Güleryüz şöyle devam etti:

“Bununla birlikte, bayrağımızı dünya sularında başarıyla dalgalandıracak platform ihracatlarına imza atıyoruz. Dost ve kardeş Malezya Donanması için LMS Batch-II projesi kapsamında, inşa edeceğimiz üç korvetin sac kesim törenini yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Uluslararası sularda güvenilirliğini ve etkinliğini başarıyla kanıtlamış olan ADA Sınıfı tasarımına dayalı olarak üç korvetin inşasına bu yıl başladık ve 2027 yılının sonuna kadar teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu korvetler, Kraliyet Malezya Donanması'nın çok çeşitli görevleri etkili bir şekilde yerine getirmesini sağlayacak şekilde gelişmiş silah sistemleri, sensörler ve savaş yönetim sistemi ile donatılacak. İnşası Türkiye’de yapılacak bu savaş gemilerinde, Türk savunma sanayii firmalarımızın birçok milli sistemi kullanılacak.”

STM LMS Batch-II Gemi Özellikleri

Türkiye ve Malezya arasında ‘Savunma Ürünleri Tedarikine İlişkin G2G Mutabakat Muhtırası İmza Töreni ve Kraliyet Malezya Donanması için tedarik edilecek ‘Kıyı Görev Gemisi (LMS) Batch 2 Projesi Kabul Mektubu (LoA) Teslim Töreni 10 Haziran’da Ankara’da gerçekleştirildi.

STM tarafından Malezya Kraliyet Donanması'nın gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve özelleştirilmiş üç korvet, Kıyı Görev Gemisi İkinci Seri (LMSB2) Projesi kapsamında Türkiye'de inşa ediliyor. STM, tasarımdan performansa, inşadan gemilerin teslimine kadar projenin tüm aşamalarından sorumlu ana yüklenici oldu. STM, gemi tasarımı, proje yönetimi, inşaat yönetimi, malzeme/sistem tedariki, entegrasyon tasarımı ve montajı, testler ve Entegre Lojistik Destek (ELD) faaliyetleri ile projeye ilişkin tasarım ve ELD dokümanlarının hazırlanmasını üstlenecek.

Proje kapsamında, gemilerin inşası ve donatımı Türkiye'de, Türk Savunma Sanayii şirketlerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirilecek. STM ana yükleniciliğinde inşa edilecek gemilerde, ASELSAN tarafından geliştirilen, 30 mm MUHAFIZ (Smash) Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi, CENK 3D Arama Radarı, ARES 2D Su Üstü Radar ED sistemi, Akrep Atış Kontrol Radarı, Chaff Aldatma Sistemi, Dost-Düşman Tanıma Sistemi IFF ve diğer elektronik sensörler; ROKETSAN tarafından geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi, HAVELSAN tarafından geliştirilen Savaş Yönetim Sistemi (SYS) ve 76 mm top atış kontrol sistemi yer alacak. 99,56 metre boya, 2500 ton deplasmana sahip olacak gemiler, 26 knot maksimum hıza, helikopter iniş platformuna ve 111 kişilik personel kapasitesine sahip olacak.

Ana Boyutlar

Toplam Uzunluk: 99.56 m

Maks. Genişlik: 14.42 m

Su Çekimi : 3.94 m

Deplasman: ~2500 ton

Hız & Dayanıklılık

Maks. Hız: +26 knot

Seyir Hızı: 14 knot

Menzil: 14 knot'ta +4000 nm

Personel & Dayanıklılık

Personel: 111

Dayanıklılık: 14 gün

Silahlar

1 x 76 mm Ana Top

2 x 4 SSM

1 x 30 mm İkincil Top

2 x 2 SAM

2 x Dekoy Fırlatıcı Sistemi (DLS)

Gemi Sistemi & Ekipman Yapılandırması

Ana Tahrik / Güç Üretimi

4 x Dizel Motor (CODAD Tahrik Sistemi)

2 x Devir Düşürücü Dişli

2 x Şaft

2 x CPP Pervane

4 x Dizel Jeneratör

Yalpa Sönümlendirme Sistemi

Sensörler

Savaş Yönetim Sistemi (CMS)

3D Gözetleme Radarı

IFF Sistemi (3D radar ile entegre)

1 x Atış Kontrol Radarı

Atış Kontrol Sistemi

2 x Hedef Belirleme Görüşü (TDS)

C-ESM Sistemi

Taktik Veri Link Sistemi (LINK-Y)

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