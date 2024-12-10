Sanmar Latin Amerika'nın İlk Elektrikli Römorkörünü Denize İndirdi

Robert Allan Ltd. tarafından Sanmar’a özel olarak tasarlanan ElectRA 2500SX modeline dayanan bu römorkör, Sanmar’ın inşa ettiği sekizinci tam elektrikli römorkör olma özelliğini taşıyor.

Sanmar Denizcilik Ticaret Direktörü Rüçhan Çıvgın, konuya ilişkin açıklamada bulundu:“Temiz, yeşil ve çevreye duyarlı bir römorkör endüstrisine geçişin öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz. 2024 yılının sonuna yaklaşırken, ElectRA serisi römorkörlerimizin başarısını kutluyor ve 2025 ile sonrasındaki dönemde bu başarının artarak devam edeceğine inanıyoruz.”

SAAM Towage için inşa edilen bu yenilikçi römorkör, 25,4 metre boyunda, 12,86 metre genişliğinde ve 5,55 metre derinliğindedir. 3,616 kWh batarya kapasitesiyle en az 70 ton çekme gücü sağlayabilen römorkör, 11 knot maksimum hıza ulaşabiliyor.

ElectRA serisi römorkörler, hali hazırda Kuzey Amerika ve Avrupa’da operasyonel olarak hizmet vermekte olup, 19-28 metre arasında değişen boyutları ve 40-85 ton çekme gücü kapasiteleriyle çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilmektedir.

Vira Haber