Çanakkale’de Kıyıya Vurdu Ölüm Nedeni İse…

Çanakkale'de eski belediye plajında dolaşan vatandaşlar kumluk bölgedeki cansız köpek balığını fark ederek durumu Çanakkale Belediyesi'ne bildirdi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer, kıyıya vuran balığın nesli tükenmekte olan altı solungaçlı köpek balığı olduğunu açıkladıç

HASSAS TÜRLER ARASINDA BULUNUYOR

Balığın, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeyle koruma altında tutulan derin deniz balığı olarak bilindiğini ifade eden Tunçer, "Halk arasında bu balık boz cam göz olarak bilinen bir balık. Altı yarıklı canavar olarak tabir edilen balık hassas türler arasında bulunmakta ve boyları 5 metreye kadar ulaşmaktadır" dedi.

ZARARI BÜYÜK TEKNELER VERMİŞ

Prof. Dr. Tunçer, balığın Çanakkale'de ilk kez görüldüğünü dile getirerek, şunları kaydetti: "Balık büyük ölçüde zarar görmüş durumda. Karın bölgesinden yaralanmış. Benim tahminim bu zarar büyük tekneler tarafından verilmiş çünkü bizim küçük balıkçılarımız bundan korkarlar ve zarar vermezler. Bu balık kesinlikle insanlara saldırabilen bir balık değildir. Balık çok derin sularda yaşamaktadır."

Vira Haber