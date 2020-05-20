Türkiye’deki İlk Vakanın Kaynağı Bulundu

Çin'de ortaya çıkarak küresel bir salgına dönüşen koronavirüsün Türkiye'deki genom haritasını inceleyen bilim insanları önemli sonuçlara ulaştı. İzole edilen koronavirüsün genom dizilimi yapılarak elde edilen sonuçlar sayesinde virüsün bulaşma modelleri ortaya çıkarıldı.

TÜRKİYE'DEKİ İLK VAKA ABD'DEN

Sabancı Üniversitesi'nden Türk bilim insanlarının bu yöntemle yaptığı araştırmaya göre, koronavirüs ayda en az iki defa mutasyona uğradı. Genom sekansları incelenen araştırma sonucuna göre, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının ABD, ikinci vakanın Avusturalya, ve üçüncü vakanın ise İngiltere kaynaklı olduğu tespit edildi.

Vira Haber