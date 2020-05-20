"Türkiye, Avrupalılar İçin Yeniden Tatil Yeri Olabilir"

Görüşmenin ardından açıklama yapan Maas, Suriye, Libya ve Irak'taki durumlara değindiklerini ifade etti. Koronavirüs krizi ve sonrasındaki mücadeleyi de ele aldıklarının altını çizen Maas, “Umarız Türkiye, yakında Alman ve Avrupalı turistler için yeniden tatil destinasyonu olabilir. Bununla birlikte, bunu zamanında ve katı sağlık kriterlerine göre değerlendirmeliyiz. Bu konuda Türkiye ile görüşmeye devam edeceğiz” dedi.

Vira Haber