"Türkiye, Avrupalılar İçin Yeniden Tatil Yeri Olabilir"
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
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Görüşmenin ardından açıklama yapan Maas, Suriye, Libya ve Irak'taki durumlara değindiklerini ifade etti. Koronavirüs krizi ve sonrasındaki mücadeleyi de ele aldıklarının altını çizen Maas, “Umarız Türkiye, yakında Alman ve Avrupalı turistler için yeniden tatil destinasyonu olabilir. Bununla birlikte, bunu zamanında ve katı sağlık kriterlerine göre değerlendirmeliyiz. Bu konuda Türkiye ile görüşmeye devam edeceğiz” dedi.
Vira Haber
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