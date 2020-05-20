Mersin Limanı'ndan Deniz Taşımacılığına Tam Destek! İndirim Süreleri Uzatıldı

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP), koronavirüs salgını sebebiyle deniz taşımacılığı sektörüne desteğini arttırmaya devam ediyor. MIP yönetimi, transit rejime tabii konteynerlerin ardiye tutarları ve transit yük taşıyan araçların fuzuli işgaliye ücretlerinde yapılan indirimi mayıs ayının sonuna uzattı.

Transit yüklerin sevk işlemlerinde yaşanan beklemeler karşısında limandan karayolu ve demiryoluyla kapı çıkış veya iç boşaltım yapan konteynerlerin ardiye tutarları ve transit yük taşıyan araçların fuzuli işgaliye ücretlerine uygulanan yüzde 20-50 indirim kampanyasını da 31 Mayıs 2020 tarihine çekti. Firma, ticaret hacimlerini artırmayı hedefleyen müşterilerine destek olmak amacıyla ‘transit dolu konteyner indirim skalası’nı da yeniledi.

İNDİRİMDEN YARARLANMAK İSTEYENLER NELER YAPMALI?

Gemiden gemiye ihrakiye tedariki ücretlerine yaptığı yüzde 40’lık indirimi 2020 yılı sonuna kadar uzatan MIP, firmaların indirimden yararlanması için deniz kirliliğine karşı geçerli sigortaları olması, resmi makamlardan gerekli izinlerin alınması, bir seferde 500 ton ve üzeri tedarik yapılması şartlarını tamamlamasını bekliyor.

Ayrıca firmaların indirimden yararlanılması için MIP fiyat listesi ve özel koşullarında yer alan ‘müşteri tarafından tedarik edilen ihrakiyenin kendilerine ait mekanik cihazla gemiye yüklenmesi’ tarifesi üzerinden gemiden gemiye verilmesi ve tedariğin gemi operasyonu süresince tamamlanarak yakıt alan geminin rıhtımdan ayrılışını geciktirmeyecek şekilde tamamlaması isteniyor.

Vira Haber