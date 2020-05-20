Haliç Canlanıyor

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İSKİ ve İSTAÇ tarafından gerçekleştirilecek çalışmalarda, Alibeyköy ve Kağıthane’den gelen dere sularının taşınıp, Haliç’te biriktirdiği çamuru, “Dregder” diye bilinen bir tarama gemisi ile taranacağını açıkladı.

Taranan çamurun, Haliç’in kenarında yapılan “Susuzlaştırma Tesisi”ne pompalanacağını belirten Mermutlu, “Burada sudan arındırılıp kuru hale getirilen atık, hafriyat bölgelerine taşınacak. Bu sayede nakliye maliyetleri düşecek, koku olmayacak, depolama sıkıntısı ortadan kalkacak, dip taraması ile Haliç’in suyu daha berrak ve dalgalı olacak” ifadelerini kullandı.

ÇAMUR BİRİKİNTİSİNİN YÜZDE 70-75’İ ÇÖZÜLECEK

Haliç’in çamurunu “susuzlaştırarak” taşıyacak Eyüpsultan’daki tesiste incelemelerde bulunan İmamoğlu, şu anda öngörülenin, Haliç Köprüsü’ne kadar uzanan çamur birikintisinin, neredeyse yüzde 70-75’ini çözülmüş olunacağını, söyledi.

İmamoğlu, “4 yıllık hizmet döneminde biz bunu tasarlıyoruz ama bu devam edecek. Bir de burada, çift vardiya ile bunu daha da artırabilme imkanı üzerine İSTAÇ çalışıyor.

Sistematik, sürdürülebilir ve teknolojinin yerli olması da güzel. İçerideki özellikle ayrıştırma süreçleri. Mekanik kısmının da burada büyük oranda tamamlayıcısı yerli firma. Böyle bir dayanışmayla işin çözümlenmesi de bizim için gurur verici. Geçmişten bugüne emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vira Haber