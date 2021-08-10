Çanakkale’de sardalyanın kilosu 80 lira oldu

Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, şu sıralar zor günler geçiriyor. Balıkhanedeki dükkanların yüzde 80’i hem balık azlığından hem de fiyatlarından dolayı kapalı durumda. Her yıl Ağustos ayında yağlanan sardalya balığı tezgahlarda beklenen ilgiyi bulamazken, fiyatı ise 80 liraya dayandı. Tanesi ortalama 40 gram gelen sardalya 3 liradan alıcı buluyor.

Çanakkale’de yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan Hasan Doğuş Tunç, “Sardalya balığı bugün 80 liraya kadar yükseldi. Bunu balığın az çıkmasına bağlıyoruz. Normal zamanda balıkhaneye 100200 kasa gelirken, bugün 14 kasa balık geldi. Açık arttırma usulü olarak satışa çıkınca fiyat da otomatik olarak yükseldi. Eylül ayının gelmesiyle birlikte gırgır diye tabir edilen büyük balıkçı tekneleri denize açılacak. O zaman hem çeşit bollaşır hem fiyat ucuzlar. Sardalyanın fiyatı 34 gün önce 50 ile 60 lira civarını buldu. İlk defa bugün 80 lirayı buldu ama bu tabii ki 80 lira olarak devam edecek diye bir şey yok. Yarın öbür gün balığın bol çıkmasıyla beraber balık fiyatları normal bandında seyreder. Tezgahlarda bugün; istavrit 4050 lira arası, çipura 60 lira, levrek 70 lira, turna balığı 5060 lira o civarlarda seyrediyor. 40 gramlık bir tane sardalye 3 lira denk geliyor” dedi.

1 Eylül’de kalkması beklenen av yasağı ile birlikte tezgahlarda balık çeşitliliğinin artması ve fiyatların da düşmesi bekleniyor.

Vira Haber