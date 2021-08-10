İMEAK DTO'dan orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara destek

İMEAK Deniz Ticaret Odası, orman yangınlarından mağdur olan vatandaşlara ihtiyaçlarının giderilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan yardım kampanyasına 1 milyon TL katkı sağladığını duyurdu.

Ayrıca yangın bölgelerinde, ihtiyaç duyulan malzeme yardımları yapıldığı da açıklanırken, İMEAK DTO'nun şubeleri de yardım kampanyalarını da desteklerini sundu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 'Yaraları sarmaya devam edeceğiz' mesajı verildi.

Vira Haber