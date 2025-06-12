Cankurtaranlar Karadeniz’in Hırçın Sularında Hayat Nöbetinde

Sezonun başlamasıyla birlikte artan boğulma vakalarına karşı 75 cankurtaran aktif görevdeyken, bu sayı yakın zamanda 115’e çıkarılacak.

Samsun’un Yakakent ilçesinden Terme ilçesi Miliç bölgesine kadar uzanan 204 kilometrelik sahilinde, 24 kilometrelik bölümde cankurtaran hizmeti veriliyor. Bot, ATV ve jet ski gibi ekipmanlarla desteklenen ekipler, özellikle öğleden sonra artan boğulma vakalarına karşı tatbikatlarla sürekli hazırlık içinde bulunuyor.

"Emniyet şeridinin dışına çıkan vatandaşlar büyük risk altında"

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan Amir Haşim Sancak, "Denizden çıkarılan vatandaşlara ilk müdahaleyi yapıp sağlık ekiplerine teslim ediyoruz. Sahillerde levhalarla uyarılar yaptık. Özellikle rip akıntısı konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Emniyet şeridinin dışına çıkan vatandaşlar büyük risk altında. Uyarılara uyulması halinde boğulmaların önüne geçileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Müdahalenin yanı sıra sık sık da uyarılarda bulunup devriye attıklarının altını çizen Sancak, "Cankurtaran hizmetinde 7 adet botumuz, 9 ATV, 1 jet ski ile hizmet veriyoruz. Samsun'da rip akıntısı dediğimiz bir durum var. Buna bağlı boğulmaların yanı sıra dalganın fazla olduğu zamanlarda da boğulma vakaları yaşanabiliyor. O nedenle herhangi bir olumsuzluk olmaması için sık sık devriye atarak vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar emniyet şeridini geçmekte ısrar ediyor. Uyarılara uyulması durumunda boğulmaların önüne geçeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Samsun'da cankurtaran hizmeti sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında devam ediyor.

Vira Haber