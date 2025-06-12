İSPARK İstmarin Tekne Parklarında Mavi Bayrak Dalgalanacak

Deniz suyu kalitesi, tekne park düzeni ve güvenliği gibi çevre kriterlerin önemli olduğu Mavi bayrak ödül programında İzmir’den sonra ilk kez İstanbul’un İstmarin tekne parkları mavi bayrak sahibi oldu.

İstanbul’un deniz ulaşımına önemli katkılar sağlayan İSPARK – İSTMARİN markası, çevreye duyarlı marina yönetimi anlayışıyla bu yıl önemli bir başarıya imza attı. Çevre standartlarını karşılayan plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülü olan “Mavi Bayrak” Antalya’da 20 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen törenle yeni sahiplerine teslim edildi. Türkiye genelinde 29 marina ödüle layık görüldü. İstanbul’dan 4 marina bu prestijli çevre ödülünü almaya hak kazandı. İstanbul’daki ödüllü marinalar arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK AŞ’nin işlettiği İstinye ve Tarabya Tekne Parkları da yer aldı. Her iki tekne parka verilen Mavi Bayrak ödülüyle, kamuya ait tekne parklar arasında bir ilke de imza atılmış oldu. Bugüne dek sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ A.Ş. tarafından işletilen İzmir Marina bu ödüle sahipken, 2025 yılı itibarıyla İSPARK’ın iki tekne parkı da bu çevreci başarıya ortak oldu.

Mavi Bayrak Programı Nedir?

Mavi Bayrak Ödül Programı, çevre bilincinin artırılması amacıyla uluslararası alanda yürütülen saygın bir çevre ödülüdür. Program, merkezi Danimarka’da bulunan ve dünyanın en büyük çevre eğitimi kuruluşu olan “Foundation for Environmental Education – FEE” tarafından yönetilmektedir. 81 ülkede faaliyet gösteren FEE’nin Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)’dır. Program kapsamında, marinaların çevreye duyarlı yönetim anlayışıyla faaliyet göstermesi teşvik edilir. Marinalar için 38 kriter belirlenmiştir; bunlar arasında deniz suyu kalitesi, çevre eğitimi faaliyetleri, güvenliğin sağlanması ve çevresel yönetim uygulamaları gibi dört ana başlık öne çıkar. Bu kriterleri karşılayan marinalar, her yıl yapılan değerlendirme sonucunda bir yıllık süreyle Mavi Bayrak almaya hak kazanır.

Vira Haber