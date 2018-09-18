Cankurtaranlar sezonu kayıpsız kapattı

2018 yılı yaz sezonu içerisinde kısa adı KOSKEM olan Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi tarafından Kocaeli sınırları içerisinde bulunan Marmara ve Karadeniz sahillerinde 10 bölgede haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti verildi. Sahillerde Büyükşehir bünyesinden ve STK’lardan oluşan 180 kişilik ekip görev yaptı.

SIKI EĞİTİM

Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti; 2008 yıllarına kadar 1 bölgede hafta sonları gerçekleştirilirken, 2009 yılı itibari ile haftanın 7 günü Kandıra Cebeci, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer sahilinde, Darıca-Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajı’nda çalışmalarına devam etti. Sezon öncesi cankurtaranlık çalışmalarında dünya standartları, Mavi Bayrak kriterleri ve TSSF’nin standartlarına uygun olarak Kocaeli sahillerinde görev alacak tüm cankurtaranlar profesyonel eğitmenler tarafından havuz eğitiminden geçirildi. Cankurtaranlık belgesi olmayan ya da süresi geçen personele ve gönüllülere bronz ve gümüş cankurtaranlık bröveleri aldırıldı.

BİLGİLENDİRME YAPILDI

2018 yaz sezonu için Kandıra Kaymakamlığı koordinesinde ilgili kamu kurumlarıyla, hazırlıklar hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Sezon başında ilk iş olarak tüm sahil bölgelerinde halkı bilgilendirme ve uyarı bilgileri içeren tabelalar dikildi. Üzerlerine 2 adet 50’şer metre ipli can simitleri asıldı. Görev alanı içerisinde olan tüm sahillerde emniyet şeridi (mantarlama) yapıldı. Ayrıca görev alanı dışında kalan Paşaağzı, Kovanağzı ve Sapanca Gölü etrafında kıyı mantarlama yapıldı. Sahillerimizde su kazaları hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan broşürler, yaz dönemi boyunca çalışılan bölgelerde dağıtımı yapıldı.

2018 YILINDA 1776 KİŞİ KURTARILDI

Su kazaları engelleme hizmetleri ile ilgili istatistikî veriler incelendiğinde, yıllar geçtikçe boğulma vakalarında azalma, kurtarılan insan sayısında artış gözlemlendi. Geçmiş yıllarda çift hanelerde olan boğulan kişi sayısı, Büyükşehir tarafından verilen cankurtaranlık hizmeti sonucunda tek hanelere düştü. 2018 yılı yaz sezonunda 1776 kişi kurtarıldı. 2005 yılından bugüne kadar toplam kurtarma sayısı 9247’ye ulaştı. 2018 yılı yaz sezonu boyunca 811 kişiye ambulans sağlık hizmetleri sunuldu.

GÖREV YAPAN KURUM VE STK’LAR

Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürlüğü, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Ambulans Birimi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kefken Ada Tahlisiye Bot İstasyonu Kaptanlığı, Gönüllü İtfaiyeciler, AKUT Arama Kurtarma Kocaeli Şubesi, Mahalle Afet Gönüllüleri Kocaeli Şubesi, Mercan Yüzme Spor Kulübü, K.İ.S.A Kocaeli Uluslararası Öğrenci Topluluğu, Kocaeli Yüzme Kulübü.

Vira Haber