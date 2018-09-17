Pasifik Okyanusu'ndan 88 bin ton plastik toplanacak

2013 yılında Hollandalı mucit Boyan Slat tarafından kurulan ve okyanusların temizlenmesine yardımcı olacak teknolojiler geliştiren Ocean Cleanup Project, ilk kayda değer projesine imza atıyor. Son 5 yıldır Ocean Cleanup mühendisleri tarafından geliştirlen ve test edilen System 001 okyanus temizleme sistemi, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Pasifik çöp girdabını temizleyecek.

88 bin ton plastiği Pasifik Okyanusu'ndan çıkarmak için Pasifik çöp girdabına doğru yola çıkan System 001, ilk olarak San Francisco Körfezi'nde duracak ve burada son testlerini gerçekleştirecek. Rüzgar ve dalgaların etkisiyle U şeklini alan ve suyun 30 metre altına uzanan 600 metrelik bir şeritten oluşan okyanus temizleme sistemi, burada 2 hafta boyunca plastikleri toplayacak. Bu test sürecinde istenen sonucun alınması durumunda System 001, Pasifik çöp girdabına doğru yol alacak ve yaklaşık 3 hafta sonra buradaki uzun süreli görevine başlayacak.

Pasifik çöp girdabındaki temizlik sürecinin ilk altı ayında System 001'de mürettebat görev alacak ve temizlik sürecinin okyanus hayatı üzerindeki etkilerini yakından izleyecek. Bu altı ayın ardından ise temizlik süreci otonom araçlar tarafından sürdürülecek.

System 001 bir yılda yaklaşık 55 ton plastiği okyanustan çıkaracak. Elbette Pasifik çöp girdabındaki 88 bin ton plastiği temizlemek için bir araç yeterli olmayacak. Bu yüzden Ocean Cleanup Project önümüzdeki yıllarda burada çalışan temizlik sistemi sayısını 60'a yükseltmeyi amaçlıyor.

Ocean Cleanup Project'in bu amacına ulaşması Pasifik çöp girdabının temizlenmesi için şüphesiz önemli bir adım olacaktır. Ancak okyanusların geri kalanı için durum hiç de iç açıcı değil. Günümüzde okyanuslarda toplam 165 milyon ton plastik olduğu tahmin ediliyor. 2050 yılında ise bu rakamın 1 milyar tona yükselmesi bekleniyor. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa okyanuslarda balıktan çok plastik olacak.

Vira Haber